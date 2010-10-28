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YTÜ'lü 26 öğrenciler artık okula girebilecek

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, türban kavgasına karışan 26 öğrencinin kampüse giriş yasağı kaldırıldı.

28 Ekim 2010 03:00

T24 - Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, geçen haftaki türban kavgasına karışan 26 öğrencinin kampüse giriş yasağı rektörlük tarafından kaldırıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde astıkları türban karşıtı afişleri indirmek isteyen çoğunluğu okul dışından olan bir grupla kavga eden yaklaşık 26 öğrenciye rektörlük tarafından verilen okuldan uzaklaştırma cezası kaldırıldı. Öğle saatlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 öğrencinin giriş yasağı kalktı.

Karardan önce üniversiteye giremeyen öğrenciler, kampüsün kapısına çadır kurmuşlar; öğretim görevlisi Prof. Dr. Nezhun Gören'den tam destek almışlardı.


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