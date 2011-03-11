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YTÜ'DEKİ ÖĞRENCİ KAVGASINDA 7 YARALI İSTANBUL (A.A)

11 Mart 2011 17:35

-YTÜ'DEKİ ÖĞRENCİ KAVGASINDA 7 YARALI İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Yerleşkesi'nde asılan bir afiş nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Polisin kavgaya müdahalesi sonucu öğrenciler dağıldı. Kavgada yaralanan 3 öğrenci kendi olanaklarıyla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 4 öğrenci de olay yerine gelen ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polisin kampüs çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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