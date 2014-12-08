YTÜ, Kobanê eylemine katıldığı iddiasıyla mezun öğrencilere bile soruşturma açtı

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 6-7 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen Kobanê eylemlerine katılan öğrencilere soruşturma furyası başlatan YTÜ Rektörlüğü, geçtiğimiz yıl üniversiteden mezun olan 3 kişiye de eyleme katıldıkları iddiasıyla soruşturma açtı. Her biri başka ilde çalışan Yalçın Dara, Rojda Emine Yaşik ve Hakan Süleyman, o tarihlerde İstanbul’da olmadıklarını belirtmelerine karşın üniversitede gerçekleşen eyleme katılmakla suçlanıyor.

DİHA’da yer alan habere göre, Yaşik ve Dara, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti. Geçen yıl da okulda olmadığı halde üniversitenin kendisine soruşturma açtığını savunan Yaşik, “Bu durum trajikomik” yorumunu yaptı. Dara da, “Soruşturma açılması için sadece nereli olduğunuz ve okul tarafından oluşturulan fişleme dosyasında bulunmanız yeterli bir sebep” dedi.

Dara geçtiğimiz yıl Ocak ayında YTÜ İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yaklaşık 6 aydır Yüksekova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde çalışıyor. Yaşik de geçtiğimiz yıl Haziran ayında YTÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümü’nden mezun oldu ve şimdi Ağrı’nın Bazid ilçesinde öğretmenlik yapıyor. Yine geçtiğimiz yıl haziran ayında YTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Hakan Süleyman da özel bir şirkette çalışıyor.

'Gözdağı vermek istiyorlar’

“Soruşturmaların öğrencilere gözdağı vermek için kasten açıldığını”savunan Yaşik, “YTÜ, devrimci demokrat öğrencilere gözdağı vermek için okulda faşist odaklar oluşturuyor ve onları palazlandırıyor. Daha önce yaşanan bir çok olay bize gösterdi ki üniversite yönetimi tamamen ülkedeki siyasi gelişmelere paralel olarak davranıyor, ona uygun bir şekilde soruşturma açıyor” dedi.

‘YTÜ sadece derse giren öğrenci istiyor’

Dara ise kendileri için açılan soruşturmalara şaşırmadığını belirterek, “Çünkü YTÜ’nün soruşturma açması için o dönemde onların öğrencisi olup olmamanız ya da o tarihlerde okulda bulunup bulunmamanız hiç önemli değil. Sadece nereli olduğunuz ve okul tarafından oluşturulan fişleme dosyasında bulunmanız yeterli. Hele bir de Kürdistan coğrafyasındaysanız zaten fişleniyorsunuz” diye konuştu. YTÜ’nün aldığı tutumun “ırkçı” , “bölücü” “aşağılayıcı” olduğunu söyleyen Dara, hem okul yönetimi hem de soruşturmayı hazırlayan kişi ya da kişilere karşı her türlü hukuki yollara başvuracağını söyledi. YTÜ’nün okul içinde devrimci, demokrat ve yurtsever öğrenci ya da öğretim görevlisi istemediğini söyleyen Dara, “YTÜ’deki yurtsever öğrencilerin kampus hayatı sivil polisler ve özel güvenlik görevlileri eşliğinde geçiyor. YTÜ’nün istediği öğrenci profili çok nettir aslında. ‘Cevizlibağ’da ringe bin, Davutpaşa’ya gel, derse gir ve sonra da kampusü terk et’ şeklinde” ifadelerini kullandı.

Yüzlerce öğrenciye soruşturma açıldı

Üniversite öğrencileri özellikle son dönemde üniversite yönetiminin açtığı soruşturma sayısında belirgin bir artış gözleniyor. İHD Diyarbakır Şubesi’nin verilerine göre; 2014 yılının ilk 9 ayında 575 öğrenciye üniversitede disiplin soruşturması açılırken bunların 101’i ceza aldı. Yine, özellikle Kobanê’ye destek amacıyla 6-8 Ekim’de yapılan protesto gösterilerinde bu sayı artarken son 2 ayda 400 öğrenci gözaltına alındı ya da tutuklandı