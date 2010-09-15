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Politika

YSK'YA ''YAN HAKEM'' BENZETMESİ ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 18:53

-YSK'YA ''YAN HAKEM'' BENZETMESİ ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Anayasa  değişikliğini acımasızca kullanacağı anlaşılan bir hükümet, bir Başbakan ile karşı karşıya olunduğunu öne sürerek, ''Referandum propaganda süreci, iktidar için kötü bir imtihandır'' dedi. Cindoruk, parti genel merkezinde GİK toplantısı öncesinde basın mensuplarına referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halk oylamasıyla Türkiye'nin üç bölgeli siyasi bir coğrafyaya dönüştüğünü ifade eden Cindoruk, ''Bu üç bölge, önemli ölçüde Sevr anlaşmasının haritasına benzemiştir'' iddiasında bulundu. ''BDP ve önderi, önemli bir dayanak elde etmişlerdir, bir devlet belgesi elde etmişlerdir'' diyen Cindoruk, ''Bu resmi, bölücülük eğiliminde olanlar kullanacaktır. Nitekim onun ilk aşaması ortaya çıkmıştır; 'demokratik özerklik.' Önemli ölçüde bu tabloda, bu coğrafyada kendisini göstermiştir. Demokratik özerklik bir basamak olduğu açıktır, ardından gelen toprağa dayalı bölünmelerdir, federatif devletlerdir, federasyondur ya da bağımsızlıktır'' dedi. -''YSK, YAN HAKEM GİBİ İZLEDİ''- Hüsamettin Cindoruk, şöyle konuştu: ''Terör örgütü, süreli ateşkes ilan etmişti, bu süre bir hafta sonra sona erecektir. 20 Eylülden sonra ortaya çıkacak olan gerçekten çok vahim tablonun bugün ilk belirtileri ortaya konmuştur. Ülkenin dört ayrı yerinde terör örgütü silahlı eylem yapmıştır. Silahlı eylem yapan örgütlerle müzakere edilemeyeceğini hem biz söyledik hem bilim adamları hem de deneyimli siyasetçiler söyledi.  Türkiye'de cumhuriyet ile ilgili bir tehlikenin varlığından söz etmek mümkün hale gelmiştir. Bu üç bölgeli coğrafya aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili endişelerimizi de tetiklemiştir. Türkiye'nin Misak-ı Milli sınırları ile ilgili endişelerimiz vardır ve bu endişelerimizi bu referandum perçinlenmiştir. AB ilişkilerinde de bu harita önem kazanacaktır. İlk defa siyasi hayatımda devletin kudretinin bu kadar kullanıldığını gördüm. Devletin valilerinin, kaymakamlarının, bürokratlarının bir kısmı bu kampanyada 'evet' oyu için görev almıştır. Belediyeler devreye sokulmuştur, kiralanacak billboard bulunamamıştır. YSK, yan hakem gibi izlemiştir. Bu durum, YSK'nın itibarını ve saygınlığını kaybettirdi.'' Halkın çok şey beklediğini ifade eden Cindoruk, söz konusu Anayasa değişikliğiyle hangi sorunların çözülebileceğini görmek istediklerini dile getirdi.

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