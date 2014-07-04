YSK'ya başvuran CHP'li Tanal, Erdoğan'ın istifasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dört sayfadan oluşan dilekçesini sunduktan sonra YSK önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şaibeli olmaması, herhangi bir yolsuzluğa bulaşmaması, dürüstlük ilkelerine bağlı kalınması ve haksız koşulların oluşmaması için YSK'ya başvurduklarını söyleyen Tanal, Anayasa'nın 76. maddesi ve YSK'nın 2923 sayılı genelgesine göre, "hizmette bulunan, işçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin seçime katılabilmesi için istifa etmesi" gerektiğini ifade etti.



Başbakan Erdoğan'ın "kamu görevlisi" kapsamında olduğunu ve istifa etmesi gerektiğini savunan Tanal, istifa edilmemesi durumunda "kamu görevlilerinin etki altında kalması, seçimlerin dürüstlük ilkesi çerçevesinde işlememesi" gibi durumların ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

AİHM'e kadar götürecekler

Başbakan Erdoğan'ın istifa etmemesi durumunda, genelge uyarınca, 11 Temmuz 2014'te istifa etmiş sayılması gerektiğini iddia eden Tanal, verdikleri dilekçede bu yönde karar verilmesi için talepte bulunduklarını söyledi.

YSK'nın kararına göre, konuyu, Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini bildiren Tanal, Ankara'daki yargıçların Başbakan Erdoğan'a bir hukuk dersi vermesi gerektiğini ileri sürdü.