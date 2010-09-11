YSK'nın sitesi çöktü

T24



Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ( www.ysk.gov.tr ) şu anda çalışmıyor. Siteye girenler "web sayfasını görüntülenemiyor" uyarısı ile karşılaşıyor.





Normalde ysk.gov.tr adresine girenler TC Kimlik numaraları ile oy kullanacakları okulları ve sandıkları öğrenebiliyordu. Ancak şu anda elinde seçim bilgi kağıdı olmayanlar yarın nerede oy kullanacağını öğrenemiyor.



