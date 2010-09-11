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YSK'nın sitesi çöktü

Türkiye'de yarın yapılacak referandum öncesi oy kullanacağı okulları ve sandıkları internetten öğrenmek isteyenleri kötü bir sürpriz bekliyor.

11 Eylül 2010 03:00

T24- Türkiye'de yarın yapılacak referandum öncesi oy kullanacağı okulları ve sandıkları internetten öğrenmek isteyenleri kötü bir sürpriz bekliyor. 


Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi (www.ysk.gov.tr) şu anda çalışmıyor. Siteye girenler "web sayfasını görüntülenemiyor" uyarısı ile karşılaşıyor.


Normalde ysk.gov.tr adresine girenler TC Kimlik numaraları ile oy kullanacakları okulları ve sandıkları öğrenebiliyordu. Ancak şu anda elinde seçim bilgi kağıdı olmayanlar yarın nerede oy kullanacağını öğrenemiyor. 

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