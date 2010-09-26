YSK'nın seçim yasağı 'ti'ye alındı

T24- 12 Eylül'deki Anayasa referandumun ardından Türkiye, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yapılacak seçimleri hararetle tartışıyor. Ancak hakim ve savcıların gündemi farklı. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan hakim ve savcılar, türkücü İbrahim Tatlıses'in oğluna araba alması ve yeni kebapçı dükkanının açılışını tartışıyor.





Hakimler ve savcılar bu tartışmayı 'www.adalet.org' sitesinde gerçekleştiriyor. Nedeni ise YSK'nın propaganda yasağını protesto etmek.



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 17 Ekim 2010 tarihinde adli ve idari yargı hakim ve savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği için yapılacak seçimlerde uygulanacak esaslara ilişkin genelgesini 23 Eylül tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK genelgesinde adayların propaganda yapmaları yasakladı.



"www.adalet.org" sitesinde magazin haberleri

Bu yasak üzerine Türkiye'deki birçok hakim, savcı ve avukatların üyesi olduğu ve tartışma platformuna dönüştürdükleri 'www.adalet.org' sitesinde magazin haberleri yayınlamaya başladılar.



Bu haberler arasında hakim, savcı ve avukatlar arasında en çok ilgi gören ise türkücü İbrahim Tatlıses ve oğlu İdo oldu. Üsküdar Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yüce, 25 Eylül 2010 tarihinde sitede yayındığı haberde İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'ya aldığı Mercedes araba ile ilgili haber yayınladı.



144 hakim, savcı ve avukat tarafından okunan bu habere bir çok hukukçu yorumda bulundu. Örneğin İstanbul Barosu avukatlarından Yasemin Kutluğ'un, savcı Yücü'nin yayındığı habere ,"Valla İstinye Park'ta cirit atan ultra lüks otomobiller düşünülerse bu Mercedes hiç olmamış, out! " şeklinde yorum yaptığı görüldü.



Afyonkarahisar'da hakimlik yapan Mehmet Güleç ise, Tatlıses Kebap'ın Etiler'deki kebapçı açılışına ilişkin haberini yayınladı. Bu haber ise tam 375 hakim, savcı ve avukat tarafından okunurken ilginç yorumlar da yapıldı.



Bursa'da görev yapan bir hukukçu bu haberi, " Bence Safiye Soyman'ın olmayışı hem manidar ve hem de büyük eksiklik" diye yorumladı. Bir başka hukukçu ise ,"Tatlıses adalet.org'a reklam vermeye başlamış" diye haberi değerlendirdi.



