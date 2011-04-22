YSK'nın 72 saatlik vetosu bir cana mal oldu!

T24 - 7 BDP’linin bağımsız adaylığını 18 Nisan’da oybirliğiyle reddeden YSK, dün kararından oybirliğiyle döndü ancak bu 72 saatlik veto bir cana mal oldu. Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde İbrahim Oruç’un ölümü, ilde gerginlik yaratırken yetkililer soruşturma çalışmalarına başladı.



7 isimden 6’sının itirazını onaylayan YSK, içtihatlarına aykırı, tarihi nitelikte bir karara imza attı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mart tarihli skandal niteliğindeki genelgesine dayanarak verdiği veto kararlarını dün geri aldı ve 12 Haziran seçiminde aday olamayacaklarına karar verdiği BDP’li 7 isimden 6’sının itirazını onayladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



YSK, 18 Nisan’da aday olamayacaklarına karar verdiği Leyla Zana, Hatip Dicle, Ertuğrul Kürkçü, Gültan Kışanak ve Salih Yıldız’ın itiraz başvurusunu, durumlarında hiçbir değişiklik olmamasına, itirazla verdikleri kararların içeriğinin öncekinden farkı bulunmamasına rağmen kabul etti. YSK, 18 Nisan öncesi basit bir uyarıyla giderilebilecek eksikliği bulunan Sebahat Tuncel’in bu eksikliği gidererek yaptığı itiraz başvurusunu da yerinde buldu.



YSK, dün 18 Nisan’da, milletvekili adaylıklarını iptal ettiği, aralarında BDP’nin desteklediği 7 bağımsız ismin de bulunduğu 12 bağımsız milletvekili adayının kararlara yaptığı itirazı değerlendirdi.



YSK, yaklaşık 9 saat süren toplantının ardından, içtihatlarına aykırı, tarihi nitelikte bir karara imza attı. 1990’da ve sonraki yıllarda, bağımsız adayların YSK’nın kesin nitelikteki kararlarına itiraz edemeyeceğine, geçerli süreler bittikten sonra YSK’ya yeni belge sunamayacaklarına karar vermiş olan kurul, ilk olarak, bu durumu görüştü. YSK, seçim mevzuatında, seçim takviminde ve içtihatlarında yeri olmamasına rağmen, siyasi partilere tanınan itiraz ve belge sunma hakkının bağımsız adaylara tanınmamasının eşitliğe aykırı olacağını belirterek, itirazları görüşme kararı aldı. YSK, bu aşamayı geçtikten sonra, karara itiraz eden ve yeni mahkeme kararları sunan bağımsız adayların durumunu tek tek inceledi.





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Kurul, 18 Nisan öncesi, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nden “Yeni TCK’ya göre yasaklı değilsiniz, eski TCK’ya göre size memnu hakların iadesi belgesi verilemez” içeriğinde karar alarak YSK’ya sunan ve buna rağmen reddedilen BDP’nin Diyarbakır adayları Leyla Zana ve Hatip Dicle’nin, önceki gün Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nden aldığı kararı adaylık için yeterli buldu. YSK, halen milletvekili olmasına, YSK tarafından 2007’de adaylığına engel hal bulunmadığına karar verilmiş bulunmasına rağmen, 1992’deki mahkumiyetini gerekçe göstererek veto ettiği Siirt adayı Gültan Kışanak’ın İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nden aldığı, “17 yıl önce infaz edilmiş ve bu süreden sonra sabıkasız yaşayarak son dönemde de milletvekili olmuş bir kişinin hakkında böyle bir araştırma anlamsızdır. Hükümlünün yasaklanmış haklarının geri verilmesine karar verilmesi gerekmektedir” ifadelerini içeren kararı, adaylığı için yeterli buldu. Kurul, 1981’de mahkum olduğu hapis cezası ile ilgili 2002’de memnu hakları iade kararı almış olmasına rağmen adaylığını veto ettiği Hakkari adayı Salih Yıldız’ın bu belgesini de bu kez geçerli saydı.



YSK, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan mahkum olduğu 1,5 yıllık hapis cezasının 5 yıllık erteleme süresi bitmediği için adaylığı veto edilen Sebahat Tuncel’in sunduğu belgeyi de kabul etti. Tuncel’in İstanbul 7. Asliye Mahkemesi’nden aldığı, yeni mevzuata göre cezasının 6 aya inerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kapsamına girdiğini gösteren kararı, adaylığı için yeterli saydı. BDP’liler, YSK’nın Tuncel’in mevzuat değişiklikleri bilinmesine rağmen 18 Nisan öncesinde uyarılmamasını eleştirmişti.





Bu isimler reddedildi



YSK, 2004’te elektrik hırsızlığından hapse mahkum olan, bu cezanın 5 yıllık erteleme süresi bitmeden 2009’da yeni suç işleyen ve önceki gün Elazığ’dan istenilen nitelikte mahkeme kararı alamayan BDP Elazığ bağımsız adayı İsa Gürbüz’ün itirazını ise reddetti. BDP ile bağlantısı bulunmayan bağımsız adaylardan Harun Özcan’ın itiraz başvurusu yerinde görülürken, Çiçek Otlu ve Şerafettin Efe’nin başvuruları reddedildi. YSK, BDP ile ilgisi bulunmayan bağımsızlar Abdullah Kızılay ve Nezir Sincar’ın başvurularının ise halen incelendiğini açıkladı.





Oruç’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı



Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde İbrahim Oruç’un ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan önceki günkü olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sürdürülürken, olaylarda ateşli silah kulanıldığının belirlendi. İbrahim Oruç’un kolundan giren kurşunun göğsüne saplanması sonucu öldüğü, Gültekin Kuşçu’nun bir kurşunun göğsüne isabet etmesiyla ağır yaralandığı, Abdulkerim Kuşçu’nun da bacağına isabet eden kurşunla hafif yaralandığı belirtildi. Savcılık, kim ya da kimler tarafından ateş açıldığının soruşturma sonunda ortaya çıkacağını açıkladı. Oruç’un otopsisi sonucu da ölüme tabancadan atılan bir kurşunun neden olduğu belirlendi. Diyarbakır Valiliği de olaylarla ilgili yazılı açıklama yaparak, BDP ilçe binası önünde toplanan 750-800 kişilik bir grubun yasadışı gösteri yaparak, ellerinde molotof, taş, havai fişek ve patlayıcı maddelerle Ziraat Caddesi’ne yürüyüşe geçtiğini belirtti. Grubun Toprak Mahsulleri Ofisi’ni taşladıkları, önlem alan Emniyet mensuplarına havai fişek, molotof ve taşlı saldırıda bulunduğunu belirtilen açıklamada, ikazlara dağılmayan göstericilere Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Söz konusu olaylarda yaşanan arbede sırasında göstericilerden 4 kişi yaralanmış, yaralılardan 1 kişi hastaneye sevki sırasında yaşamını yitirmiş, 2 kişinin tedavisine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde devam edilmekte, 1 kişi ise taburcu olmuştur. Söz konusu olaylarla ilgili Bismil Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikata hemen başlanmış olup, soruşturma ve inceleme sonrasında olayların nasıl gerçekleştiği açık ve net bir şekilde ortaya çıkarılmış olacaktır.”