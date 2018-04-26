YSK'dan Türkiye Komünist Partisi'nin seçimlere katılmasına onay çıkmadı

Türkiye'nin en eski siyasi partilerinden biri olan Türkiye Komünist Partisi, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine katılamayacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime katılabileceğini açıkladığı partiler içinde yer almayan Türkiye Komünist Partisi (TKP), seçimlere girmek için gerekli tüm koşulları yerine getirdiğini belirterek YSK’ya itirazda bulunmuştu ancak sonuç değişmedi.

soL'da yer alan habere göre, ancak YSK, TKP’nin seçimlere katılamayacağına hükmetti. TKP tarafından yapılan açıklamada ise, partinin, genel seçimlere "Bu düzen değişmeli" sloganıyla, bağımsız adaylarla katılacağı vurgulanırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın "geçersiz oy" vermeye çağrılacağı ifade edildi.