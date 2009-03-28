YSK'dan son uyarılar

Bir saat erken



92 bin yönetici



Sandığa dikkat



Türkiye yarın beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gidecek. 48 milyon 6 bin 650 seçmen muhtarlar hariç toplam 36 bin 820'kişiyi seçecek. Bu arada saatler yarın 03.00’te bir saat ileri alınacak.YSK, seçim günü yaz saati uygulamasına geçilecek olması nedeniyle vatandaşları bir kez daha uyardı. YSK, ayrıca, kimliğinde TCK kimlik numarası bulunan ya da nüfus kayıt örneği olan seçmenlerin, seçmen bilgi kartı bulunmasa da oy kullanabileceğini bildirdi.YSK Başkanı Muammer Aydın, “Bu seçimde para cezası yok ama, gerekli evrakları olan herkes sandık başına gitsin. Çünkü, bu bir görevdir ve demokratik haktır” dedi. YSK, 48 milyon seçmenin 177050 sandıkta oy kullanacağını açıkladı.Yarın, şu illerde 07.00-16.00 saatleri arasında oy kullanılacak:Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.Diğer illerde ise oy kullanma işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.Büyük şehirlerde oturan seçmenler, il genel meclisi, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı için ayrı ayrı belirlenmiş sandıklarda oy kullanacak.İl ve ilçelerde oturanlar ise il genel meclisi, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve muhtarlıklar için oy verecek.Köylerde yaşayan seçmenler ise sadece il genel meclisi ve muhtar seçimi için sandığa gidecek.16 büyükşehir belediye başkanı, 65 il belediye başkanı, 892 ilçe belediye başkanı, 1974 belde belediye başkanı ile 52765 mahalle ve köy muhtarı, 3284 il genel meclisi üyesi, 33868 belediye meclis üyesi, 5 yıl süresince yerel yönetimlerde görev yapmak üzere seçilecek.Seçmen bilgi kartlarında yazılı sandık dışında, bir başka sandıkta oy kullanılamayacak. Bu nedenle seçmen bilgi kartı olmayan seçmenlerin, “www.ysk.gov.tr” adresinden oy kullanacakları sandığı öğrenmeleri gerekiyor.Sandık başına gidenlerin yanlarında T.C. kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, evlilik cüzdanı, resmi kurum kimlik kartı veya nüfus müdürlüklerinden alınan nüfus kayıt örneğini bulundurması gerekiyor.Bu belgelerden birine sahip olmayan seçmenin oy kullanmasına izin verilmeyecek. Sandık başında oy verme saati bitmiş olmasına rağmen kuyrukta bekleyen seçmenlerin oyunu kullanmasına izin verilecek. Ancak, bitiş saatinden sonra gelerek kuyruğa girenlere izin verilmeyecek.YSK’nın aldığı karara göre, sandık kurulu görevlileri türbanla görev yapamayacak.