YSK'dan RTÜK'e ders: Kararı bize bırakın

YSK, iktidar aleyhinde haber yaptığı gerekçesiyle RTÜK’ün Show TV için oy çokluğuyla ceza istemesi üzerine, ‘’Bundan sonra oylama yapmayın. Oylamayı biz yaparız. Kararı bize bırakın ’’ dedi.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Radyo ve TV’lere RTÜK tarafından önerilen ceza konusunda ‘’By-pass kararı’’ aldı. YSK kararı ile bundan sonra RTÜK yayın ihlali iddiasını içeren raporları YSK’ya oylama yapmadan gönderecek. Oylamayı YSK yapacak ve ceza verilip verilmeyeceğini karara bağlayacak. YSK bu kararı, RTÜK’ten gelen ceza önerilerinin AKP kontenjanından seçilen 6 üyenin oy çokluğu ile verilmesi üzerine aldı.



RTÜK’ün AKP kontenjanından seçilen üyeleri, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in ‘’İktidarla barışık belediye başkanı seçerseniz hizmet gelir’’ biçimindeki açıklaması ve AKP’li Haluk İpek’in baldızının orman arazisinde villa yapması konusundaki iki haber nedeniyle Show Haber ve Ali Kırca’ya ekran karartma dahil ceza verilmesini istemişti.



'Biz karar veririz'



Bu karara CHP kontenjanından seçilen üç üye muhalif kalmış, YSK ise iki haberde de tarafsızlık ilkesinin zedelenmediğini ve objektif habercilik yapıldığına karar vererek cezaya gerek görmemişti. RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri Başkan Zahit Akman’ı iktidara arka çıkmakla suçlamış ve Akman’ın ‘’Deniz Feneri davasında kendisine sahip çıkan iktidara borcunu ödemek için AKP aleyhinde haber yapan TV’leri cezalandırmak istediği’’ öne sürülmüştü.



Bu tartışmaların ardından YSK’ya özel radyo ve TV’lerle ilgili ceza verilmesini öngören izleme raporlarında genellikle 6 kabul oyu olduğunu gören YSK bundan sonra RTÜK’ün oylama yapmadan raporları kendilerine teslim etmesini istedi. Yayın ihlali olup olmadığına ilişkin oylana RTÜK tarafından değil YSK tarafından yapılacak. Son karar mercii olan YSK kendi oylama sonucuna göre karar verecek. Böylelikle RTÜK’te blok oy kullanan 6 üye YSK kararı ile by-pass edilmiş oldu.





