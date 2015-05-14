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YSK'dan polis eskortlu AKP'li aday için bilgi talebine ret: Danışmanlık görevimiz yok!

YSK, anayasaya göre seçim ihlallerini araştırma ve karara bağlamakla görevli

14 Mayıs 2015 16:20

YSK, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Sakarya Pamukova'da polis eskortu eşliğinde seçim çalışması yapan AKP'li milletvekili adayıyla ilgili bilgi edinme talebine "danışmanlık görevi" olmadığı yanıtını verdi. YSK, anayasanın 79. Maddesi ve 298 sayılı Kanun'a göre seçim ihlallerinin araştırılıp karar bağlanmasında görevli, hem düzenleyici kurum hem de yargı mercii konumunda.

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan, "YSK'nın Anayasa'da sayılmış görevini göz ardı ederek, kaçamak bir cevap verdiğini düşünüyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki devlet kaynaklarının kullanımı, oy satın alınması, propaganda yasaklarına dair YSK kendini görevli saymazsa, bu ihlallere kim bakacak? Kanunda belirtilmiş olan yasaklara uyulmaması halinde, yasal takip yapılmayarak cezasızlık kültürü yaygınlaştırılıyor. YSK'nın en temel görevi dürüst, adil ve eşit bir seçim yapılmasını sağlamaktır" dedi.

 

'Seçim ihlallerini kim takip edecek?'

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de seçimler öncesinde gerek siyasi partiler gerekse seçime girecek kişilerce yürütülen kampanyalarda yasaklar ihlal edilirken, bu ihlaller ile ilgili gerekli yaptırımlar tam anlamıyla uygulanmıyor. Ülkemizde seçimlerin düzgün bir şekilde yürütülmesini ve seçim ihlallerini incelemekle görevli kurum ise YSK.

Bu gerçeklikten yola çıkan Uluslararası Şeffaflık Derneği, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nin kampanya dönemi ihlalleri üzerine bir çalışma yürütüyor. Çalışma kapsamında, adayların açıklandığı 7 Nisan 2015 tarihinden itibaren, seçim süreci boyunca yaşanan seçim ihlalleri takip edilip, hem kamuoyuna bildirilecek, hem de dilekçe ve bilgi edinme başvurusuyla YSK’ya gönderilecek. Dernek, seçim kampanyası boyunca ortaya çıkan tüm seçim ihlal ve hilelerini 7 Haziran'da rapor haline getirecek.

Bu kapsamda, 14 Nisan 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Sakarya ili adaylarının Pamukova ilçesini gezerken kendilerine polis araçlarının eskortluk yaptığına ilişkin basına yansıyan seçim çalışmaları haberi dolayısıyla, 22 Nisan 2015 tarihinde YSK’ya ilk bilgi edinme başvurusu yapıldı. Dernek, kamu kaynaklarının bir parti lehine kullanılması anlamına gelen bu ihlale karşı YSK'nın inceleme başlatıp başlatmadığını sormuşken, YSK "Görevimiz Kanun'da sayılmıştır, danışmanlık niteliğinde işlem yapmıyoruz" şeklinde bir cevap vererek, seçim ihlalleri konusunda işlem yapmaktan kaçınıyor şüphesini uyandırttı. Anayasa ve 298 sayılı Kanun hükümleri açıkken, eğer YSK seçim ihlallerini incelemeyecekse, bu konudaki ihlalleri kim takip edecek, kanuna aykırılıklar cezalandırılmayacak mı sorusu ise ortada duruyor.

Sözkonusu olay üzerine YSK'ya başvuru dilekçemiz ve YSK’dan elektronik ortamda tarafımıza iletilen ilginç cevabı aşağıda kamuoyunun bilgisine sunarız. YSK seçim ihlallerini soruşturmakla görevli değilse, görevi nedir, bu konuda bir yanıt bulabilmiş değiliz.

 

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