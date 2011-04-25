YSK'dan Cihaner'e onay çıktı!

T24 - CHP'nin Denizli 4. sıradan adayı Adil Demir'in, İlhan Cihaner'in ek kontenjanla ikinci sıradan giriş yaptığı listeye itirazı reddedildi.



CHP'nin Denizli 4. sıradan milletvekili adayı Adil Demir, İlhan Cihaner'in ikinci sıradan girdiği listenin değil, 11 Nisan'da bildirilen listenin kabul edilmesi için YSK'ya başvurmuştu.





YSK'nın verdiği kararı, CHP Denizli Merkez İlçe Başkanı Ömer Yurtseven duyurdu.



Yurtseven, Adil Demir'in talebinin reddedildiğini söylerken, Demir'den de Cihaner'e destek açıklaması geldi.



Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin Denizli'den 4. sıra milletvekili adayı Adil Demir'in YSK'ya ''CHP aday listesinin 11 Nisan 2011 tarihli bildirimdeki haliyle kabul edilmesi'' istemiyle yaptığı başvuruyu hatırlattı.



Demir'in başvurusunun sonuçlandığını kaydeden Yurtseven, ''CHP Denizli milletvekili aday listesinin 11 Nisan 2011 tarihli bildirimdeki haliyle kabul edilmesi gerektiği talebi reddedildi'' dedi.



Demir ise talebin reddedilmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada ''başvurunun amacının YSK'nın hukuka aykırı kararına dikkati çekmek olduğunu'' belirterek, şunları kaydetti:



''Partimizin kontenjan adayı Sayın İlhan Cihaner bize emanettir. Hedefimiz kesinlikle CHP'yi birinci parti yapıp Yüksek Seçim Kuruluna da gereken cevabı sandıkta vermektir. Başta CHP'li arkadaşlarım olmak üzere bugüne kadar CHP'ye oy vermemiş bütün hemşehrilerimin Yüksek Seçim Kurulunun kararına sandıkta tepki göstererek CHP'ye oy vererek beni de Denizli'nin güçlü bir sesi olarak TBMM'ye göndereceklerine inanıyorum.''