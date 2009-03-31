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Politika

YSK'dan bütün TV'lere seçim cezası geliyor

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer Aydın, Ankara’da YSK’nin veri tabanına müdahalede bulunulduğu iddialarını reddetti.

31 Mart 2009 03:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, Ankara’da YSK’nin veri tabanına müdahalede bulunulduğu iddialarını reddetti.

Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, şunları söyledi:
"Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bizim veri tabanımız korumalı, herhangi bir giriş de olmadı. Sıkıntımız, dışarıdan veri girişi çok yoğun olduğu için yollarda tıkanma oldu. Bunun için 1 saatlik durdurma ile yeniden düzenleme yaptık. Girişe sınırlama getirdik. Şu anda öyle bir sorun yok." Aydın, gazetecilere seçimlerin "Düzenli, tarafsız, herkesin güvenebileceği bir seçim olduğunu" belirterek, "Bizim yönümüzden gurur verici bir olay" dedi.

TV'lere ceza geliyor

Bazı TV kanallarının seçim yasaklarına uymadığının hatırlatılması üzerine de Aydın, “Bazı değil hepsi. Bütün TV kanalları maalesef yasanın ilgili maddesine uymadı. Tabii ki gereken cezalar uygulanacak. Biz kanalların hepsini tespit ettik. Herhalde RTÜK de bunları tespit edip bize gönderecek. Biz de ona göre gereken kararı vereceğiz.” dedi.

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