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Politika

YSK veri tabanını savundu

YSK Başkanı Aydın, "Veri tabanımız korumalı, herhangi bir giriş de olmadı. Dışarıdan veri girişi çok yoğun olduğu için tıkanma oldu" dedi.

30 Mart 2009 03:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, "Bizim veri tabanımız korumalı, herhangi bir giriş de olmadı. Sıkıntımız, dışarıdan veri girişi çok yoğun olduğu için yollarda tıkanma oldu" dedi.

Aydın, YSK'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da YSK'nın veri tabanına müdahalede bulunulduğu iddialarının gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Aydın, şunları söyledi:
"Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bizim veri tabanımız korumalı, herhangi bir giriş de olmadı. Sıkıntımız, dışarıdan veri girişi çok yoğun olduğu için yollarda tıkanma oldu. Yoksa bizim burada ne elektrik kesintisi oldu ne de veri tabanında bir sorun oldu. Dışarıdan veri girenler giremediler. Niye? Çok yoğun giriş olduğu için. Biz bunun için 1 saatlik durdurma ile yeniden düzenleme yaptık. Girişe sınırlama getirdik. 4 bin 500 PC'lik giriş sınırlaması getirdik. Şu anda öyle bir sorun yok."

Seçim sonuçlarına itirazların ilk olarak ilçe seçim kurullarında daha sonra il seçim kurullarında ve son olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nda değerlendirileceğini anlatan Aydın, ilçe seçim kurullarına itiraz süresinin yarın saat 14.00'de sona ereceğini, itirazların da bu saatten sonra değerlendirileceğini söyledi.

Aydın, sandıkların çalındığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine de basında yer alan bütün iddiaların mahallinden sorularak araştırıldığını, değerlendirildiğini kaydetti.

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