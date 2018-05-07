24 Haziran seçimleri öncesinde muhtarlıklarda askıya çıkan listeler ve internet üzerinden seçmen kayıt sorgulama süreci devam ediyor. Son sorgu tarihi 12 Mayıs. 22 Mayıs'ta ise seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve oy kullanma yerleri açıklanacak. YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kayıtları cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek. Seçmen kayıtlarına, muhtarlıklarda askıya çıkan listeler üzerinden bakılabileceği gibi, internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

Kayıtlar, internette hem Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendi sitesi hem de turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet sistemi üzerinde yer alıyor.

Yurt içinde bulunan kaydınızı YSK'dan kontrol etmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

1) Seçmen kaydınıza ulaşmak için bilgilerin tamamını eksiksiz girmeniz gerekiyor.

2) Bilgilerin tamamını girdikten sonra karşınıza açılacak sayfada kaydınızın nerede olduğu bilgisi yer alıyor.

3) Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 22 Mayıs Salı günü tamamlanacak.

4) Bu tarihte seçmenlerin oy kullanacağı yerler de ysk.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.