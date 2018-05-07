T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütükleri 22 Mayıs'ta kesinleştirilecek ve oy kullanma yerleri açıklanacak

07 Mayıs 2018 14:48

24 Haziran seçimleri öncesinde muhtarlıklarda askıya çıkan listeler ve internet üzerinden seçmen kayıt sorgulama süreci devam ediyor. Son sorgu tarihi 12 Mayıs. 22 Mayıs'ta ise seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve oy kullanma yerleri açıklanacak. YSK ve e-devlet üzerinden seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kayıtları cumartesi gününe kadar sorgulanabilecek ve bu tarihe kadar hataların düzeltilmesi için itiraz edilebilecek. Seçmen kayıtlarına, muhtarlıklarda askıya çıkan listeler üzerinden bakılabileceği gibi, internet üzerinden de ulaşılabiliyor.

Kayıtlar, internette hem Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kendi sitesi hem de turkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet sistemi üzerinde yer alıyor.

Yurt içinde bulunan kaydınızı YSK'dan kontrol etmek için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

1) Seçmen kaydınıza ulaşmak için bilgilerin tamamını eksiksiz girmeniz gerekiyor.

2) Bilgilerin tamamını girdikten sonra karşınıza açılacak sayfada kaydınızın nerede olduğu bilgisi yer alıyor.

3) Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ise 22 Mayıs Salı günü tamamlanacak.

4) Bu tarihte seçmenlerin oy kullanacağı yerler de ysk.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaziranSonMayısCumartesiYüksek Seçim KuruluDevletYSKMayıs Salı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24