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YSK: TURK Parti 1 Kasım'daki seçimlere katılma yeterliliğine sahip değil

AKP, TURK Parti için 'logo benzerliği' nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itirazda bulunmuştu

22 Eylül 2015 13:44

AKP'nin "logo benzerliği" iddiasıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı itirazın ardından "1 Kasım seçimine katılamaz" denilen TURK Parti için YSK da, 1 Kasım'daki Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliğine sahip olmadığına karar verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan YSK Kararına göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi'nin seçime katılabilmek için kanunun aradığı anlamda il ve ilçelerde yeterli teşkilatlanmasının bulunmadığı, il ve ilçe teşkilat organlarını tam olarak oluşturmadığı bildirildi.

Bunun üzerine YSK, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 36. maddesinde aranan illerin en az yarısında ve an az altı ay evvel teşkilatlanmayı sağlamayan Toplumsal Uzlaşma, Reform ve Kalkınma Partisi'nin, 1 Kasım'daki 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılma yeterliliğine sahip olmadığına oy çokluğuyla karar verdi.

 

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