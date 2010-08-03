-YSK: TRT'YE GEREKLİ HATIRLATMALAR YAPILDI ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, ''Halk oylamasına ilişkin haberler üzerine TRT'ye gerekli hatırlatmaları yaptıklarını'' ifade ederek, ''Yayınların dürüst ve tarafsızlığı çok önemli. Devlet kurumlarının gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum'' dedi. 12 Eylülde gerçekleştirilecek halk oylamasına ilişkin bilgi vermek amacıyla YSK'da basın toplantısı düzenleyen Em, 25 gümrük kapısında toplam 98 sandıkta bugün oy kullanma işleminin başladığını ve saat 16.00 itibarıyla 900'e yakın vatandaşın oylarını kullandığını belirtti. Ankara'da Yurt Dışı Merkez İlçe Seçim Kurulunun oluşturulduğunu, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlere ilişkin işlemlerin buradan yürütüleceğini anlatan Em, söz konusu kütüğe kayıtlı 2 milyon 556 bin 335 seçmenden, 2 milyon 88 bin 530'unun sadece ülke ve şehir adresinin, 467 bin 804 seçmenin de açık adresinin belli olduğunu vurguladı. Em, gümrük kapılarında oy kullanacak seçmenlerin Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olmaları ve pasaportlarıyla oy kullanabileceklerine işaret etti. Ali Em, halk oylamasında kullanılacak oy pusulalarının basımına 9 Temmuz 2010 tarihinde başlandığını ve 12 Ağustos 2010'da basımın bitirileceğini ve pusulaların il ve ilçe seçim kurullarına dağıtılacağını ifade ederek, oy pusulası için 70 ton filigranlı kağıt kullanıldığını 50 milyon 965 bin 853 adet de oy zarfının seçim kurullarına gönderildiğini söyledi. Yurt dışı ve yurt içi seçmen kütükleriyle mükerrer oy verme işleminin önleneceğini belirten Em, seçmenlere ilişkin tüm işlemlerin kontrol altında olduğunu, mükerrer oy kullanma şikayeti olmayacağını ve halk oylamasında parmakların boyanması uygulamasına son verileceğini kaydetti. YSK Başkanı Em, halk oylamasının tüm maliyetinin de 154 milyon 989 bin 528 TL olduğunu ifade etti. Halk oylamasında sandık ve seçmen güvenliği konusunda İçişleri Bakanlığı ile gerekli yazışmaları yaptıklarını anlatan Em, İçişleri Bakanlığının valiliklere genelge göndererek, valiliklerin gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldığını söyledi. Halk oylamasına ilişkin olarak basın-yayın organlarının yayınlarını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu aracılığıyla takip ettiklerini kaydeden Em, yayınları nedeniyle uyarılacak basın organlarına hakkında bir karar verildiğini, kararın imza aşamasında olduğunu belirtti. Ali Em, başka bir soru üzerine de halk oylamasında da daha önceki seçimlerde kullanılan SEÇSİS sistemini kullanılacağını anımsatarak, ''Sisteme ilçeden veri giren kişi hata yaptıysa sonuç bize de yanlış geliyor, ama sandıklarda ıslak imzalı tutanaklar var. Parti görevlileri tutanak ile sistemdeki sonuçları karşılaştırsın, varsa hata itiraz haklarını kullansınlar. SEÇSİS ile kimsenin hak kaybı yok, kimsenin şüphesi olmasın. Dışarıdan da sisteme giremezler'' dedi.