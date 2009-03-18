YSK, T.C. Kimlik No'da ısrarlı

Nüfus müdürlüklerinde TC kimlik no izdihamı

3.5 milyon cüzdanda numara yok



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yaklaşık 3,5 milyon seçmenin nüfus cüzdanında kimlik numarasının bulunmadığını belirterek, bu kişilerin seçimlerde oy kullanabilmesi için nüfus cüzdanlarını yenileme işlemlerinin tatil günleri ve talep olması halinde geceleri de yapılacağını bildirdi.



Atalay, Yenimahalle ilçesi Şentepe Polis Merkezi'nin açılış töreninde, gazetecilerin kimlik numarası ile oy kullanma zorunluluğuna ilişkin sorularını yanıtladı.



Siyasi partilerin Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) bu konuda görüşme talep ettiğini anımsatan bir gazetecinin, bu konuda bir esneklik sağlanıp sağlanamayacağı yönündeki sorusu üzerine Atalay, YSK'nın Cuma günü yaptığı açıklamanın ardından Cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açılması hakkında tüm valiliklere genelge gönderdiğini hatırlattı.



Siyasi parti temsilcilerinin yarın YSK yetkilileriyle bu konuda bir görüşme yapacağını belirten Atalay, "Umarım bu yönde bir esneklik sağlanır. Biz hükümet ve İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Ülke genelindeki 950 dolayındaki nüfus müdürlüğünün sürekli açık olduğunu ifade eden Atalay, nüfus müdürlüklerinin tatil günleri açık olduğunu, vatandaşlardan talep olması halinde geceleri de açık olacağını bildirdi. Atalay, "Vatandaşlarımız endişe etmesin nüfus müdürlüklerine gelip T.C kimlik numaralarını alacaklar" diye konuştu.



Atalay, seçmenlerin sadece nüfus cüzdanı ile değil, üzeride kimlik numarası bulunan ehliyet ve pasaport gibi diğer resmi belgelerle de oy kullanabileceğine işaret ederek, bu belgelerden hiçbirinde kimlik numarası olmayanların nüfus müdürlüklerine başvurmasını istedi.



Seçim gününe kadar bu işlemlerin tamamlanabileceğini anlatan Atalay, bütün tedbirlerin alındığını ve nüfus cüzdanı verme konusunda sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.



Atalay, "Bütün vatandaşlarımız oy kullansın istiyoruz. Arzumuz bu. Umarım yetiştirmede bir engel olmaz" diye konuştu.



İçişleri Bakanı Atalay, bu işlemlerin başlatılmasında neden geç kalındığı ve kimlik numarası olmayan seçmen sayısına ilişkin soruları yanıtlarken de şöyle konuştu:



"Erken olsaydı bu hizmetler daha kolay yürürdü. Vatandaşlarımız kimliklerini daha kolay yenilerdi. Geçen cumadan itibaren böyle bir karar ve sorun çıktı. Biz elimizden gelen her çabayı yürütüyoruz. Değişik rakamlar zikrediliyor. O kadar yüksek değil. Tam rakam söyleyemiyorum ama 3,5 milyon vatandaşın nüfus cüzdanında kimlik numarası yok. Belki diğer kimliklerinde olabilir. Dolayısıyla bu rakam bütün sayıyı vermiyor. Bu rakam, bütün nüfus için değil, seçmen için."



Atalay, Tunceli'deki sosyal yardımlarla ilgili bir soru üzerine de müfettişlerin çalışmalarını sürdürdüklerini, Tunceli'den dönmediklerini kaydetti.



Nasıl oy kullanılabilecek?



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) konuya ilişkin kararında, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, T.C. Kimlik numarası taşıyan, nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birisinin sandık kurulu başkanlarına verilmesi suretiyle oy kullanılabileceği kaydedilmişti.



İçişleri Bakanlığı da, yerel seçimde oy kullanabilmek için kimlik numarası gösterme zorunluluğu nedeniyle nüfus müdürlüklerinin 30 Mart'a kadar hafta sonları da açık tutulması talimatını vermişti.





AKP ve CHP Grup Başkanvekilleri ile MHP Genel Sekreteri, T.C. Kimlik Numarası olmayanların seçimlerde oy kullanamayacağı yönündeki kararın gözden geçirilmesi için YSK Başkanı Muammer Aydın ile görüşecek ve esneklik talep edecek.AKP Grup Başkanvekili Nihat Ergün, seçmenin kimliğini belirleyen belgelerin, Seçim Kanununun 87. maddesinde, "Nüfus cüzdanı veya üzerinde vatandaşlık numarası bulunan diğer kimlik belgeleri" şeklinde nitelendirildiğini söyledi.YSK'nın, nüfus cüzdanını da üzerinde vatandaşlık numarası bulunması gereken belgelerden saydığını ifade eden Ergün, "Halbuki, 87. maddede konu çok açık. YSK, kararını bu çerçevede gözden geçirerek, hiç olmazsa, nüfus cüzdanlarını kabul etmeli. Bir çok vatandaş, henüz nüfus cüzdanını değiştirmiş değil. Nüfus idareleri 24 saat çalışma kararı aldı. Ancak, çok büyük yoğunluk var. Bu yoğunluk ne kadar giderilirse giderilsin, bütün vatandaşlar nüfus cüzdanlarını değiştirme imkanına sahip olamayacak" dedi.Ergün sözlerine,"Belki, bir kaç milyon kişi oy kullanamayacak noktaya gelecek. Bu açıdan, YSK'nın kararını bir kez daha gözden geçirip geçiremeyeceğini, sayın başkanla 3 partinin temsilcileri olarak yarın görüşeceğiz" diye devam etti.Nihat Ergün, YSK Başkanı Aydın ile yarın saat 11.00'de bir araya geleceklerini ifade etti.Görüşmeye, AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay ve MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı katılacak.