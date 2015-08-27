YSK seçim takvimini açıkladı

YSK, 1 Kasım'da yapılacak seçimlere ilişkin takvimi açıkladı. Takvime göre gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 8 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

İşte takvimde yer alan önemli günler:

31 Ağustos Pazartesi: Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi,

31 Ağustos Pazartesi: Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi,

2 Eylül Salı: Muhtarlık bölgesi askı listelerinin ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması,

5 Eylül Cumartesi: Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve ön seçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü,

13 Eylül Pazar: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı,

18 Eylül Cuma: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü,

28 Eylül Pazartesi: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı,

8 Ekim Pazartesi: Gümrük kapılarında oy verme işlemine başlanması,

8 Ekim Pazartesi: Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemine başlanması,

13 Ekim Salı: Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi,

22 Ekim Perşembe: Propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlangıcı,

25 Ekim Pazar: Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işleminin sona ermesi,

31 Ekim Cumartesi: Seçim propagandasının sonu,

1 Kasım Pazar: Oy verme günü.