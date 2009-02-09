YSK, savcıları göreve çağırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, partilerin seçim yardımları konusunda verdikleri kararı anımsatarak, ''Gerekli işlemler yapılıyor. Bundan sonra da ilgili savcılar herhalde bu konuda gereğini yapacaklardır'' dedi.



Aydın, YSK'ya gelişinde gazetecilerin, ''Kurul'un kararına rağmen seçim yardımları devam ediyor. Bir yaptırımınız olacak mı?'' sorusu üzerine, YSK'nın bu konuda kararını verdiğini, kararın belli olduğunu söyledi.



Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığı sorusuna, Aydın, ''Kararı verdik ve gerekli işlemler yapılıyor. Bundan sonra da ilgili savcılar herhalde bu konuda gereğini yapacaklardır'' karşılığını verdi.

