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BBC Türkçe

YSK referandumun kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim tutanağında, 'Evet' oyu verenlerin oranı yüzde 51.41, 'Hayır' oyu verenlerin oranı yüzde 48.59 olarak belirlendi. Seçimlere katılım oranının yüzde 85.43 olduğu belirtildi.

28 Nisan 2017 00:24

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunun kesin sonuçlarını açıkladı.

YSK'nın internet sitesinde duyurduğu seçim tutanağına göre, 'Evet' oyu verenlerin oranı yüzde 51.41, 'Hayır' oyu verenlerin oranı yüzde 48.59 olarak belirlendi. Bu oranlar, Kurul'un duyurduğu referandumun resmi olmayan sonuçları ile aynı.

Paylaşılan rakamlara göre, 25.157.463 seçmen 'Evet', 23.779.141 seçmen ise 'Hayır' oyu kullandı.

Katılma oranı ise, yüzde 85.43 olarak açıklandı.

Tutanağa göre, referandum sonucu geçerli oyların toplamı 48.936.604, geçersiz oyların toplamı ise 862.251.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Vatan Partisi, 16 Nisan referandumunda bazı usulsüzlükler olduğu iddiasıyla seçimin iptali için YSK'ya başvurmuş ancak itiraz talebi Kurul tarafından reddedilmişti.

gerekçesini açıklamıştı.

YSK gerekçesinde, "Henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alınan bu karar, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun objektif bir karardır. Bu itibarla Kurul kararının (mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesi) seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" denilmişti.

Muhalefet partilerinin itirazlarının temel noktasını, YSK'nın Doğu'da oy sayımı sürerken, Batı'da ise sandıkların kapanmasına 10 dakika kala aldığı, arkasında sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulalarını geçerli kılma kararı oluşturuyor.

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