YSK: Referandum 16 Nisan Pazar günü

YSK Başkanı Sadi Güven, referandumun 16 Nisan'da yapılacağını resmen duyurdu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayladığı, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişi öngören, ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin kanun bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sadi Güven, sandık başlarında 10 parti temsilcisinin bulunacağını söyledi. Seçmenler kütük ve sandık bilgilerini YSK'nın internet sitesinden öğrenebilecek.
Referandumda beyaz renk üzerinde 'Evet', kahverengi üzerinde 'Hayır' ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılacak.
Seçmenler, üzerinde 'tercih' yazan mührü birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basarak oyunu kullanacak. Kullanılan geçerli oyların yarıdan bir fazlasının, 'evet' çıkması halinde anayasa değişikliği kabul edilmiş olacak. Aksi durumda anayasa değişikliği reddedilmiş sayılacak.