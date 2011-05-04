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YSK, OY PUSULASI İHALESİNİ İPTAL ETTİ ANKARA (A.A)

04 Mayıs 2011 14:43

-YSK, OY PUSULASI İHALESİNİ İPTAL ETTİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yaptığı birleşik oy pusulası basım ihalesini ''rekabet şartlarının oluşmadığı'' gerekçesiyle iptal etti.  12 Haziranda yapılacak genel seçimde kullanılmak üzere bastırılması kararlaştırılan 69 milyon 153 bin 710 adet birleşik oy pusulasının basımı için DMO aracılığıyla ihaleye çıkıldı.  YSK tarafından DMO'ya 2 Mayısta yaptırılan ihale sonucuna, bazı firmalar itiraz etti. Firmalar, DMO İhale Komisyonuna itiraz dilekçesi vererek, ihalenin usulüne uygun yapılmadığını iddia ettiler.  YSK da ''rekabet şartlarının oluşmadığı'' gerekçesiyle DMO'nun ihalesine onay vermeyerek iptaline karar verdi. DMO'nun yeni ihale yapacağı öğrenildi.

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