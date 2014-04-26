YSK, MHP'nin kazandığı Aydın Buharkent seçimini iptal etti

Yüksek Seçim Kurulu Aydın Buharkent’te MHP’nin kazandığı seçimi iptal etti. YSK, MHP’nin 7 oy farkla kazandığı seçimi oy kullanma ehliyeti olmayan 10 kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle iptaline karar verdi. Buharkent’te seçim 1 Haziran’da tekrarlanacak.

30 Mart seçimlerini ardından, Aydın Buharkent’teki seçimi önce AKP kazanmıştı. MHP’nin geçersiz oy itirazı üzerine seçim MHP’ye geçmişti. AK Parti’nin önceki gün YSK’ya yaptığı olağanüstü itirazı üzerine 10 kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı gerekçesiyle seçim bu kez iptal edildi.

YSK’dan AKP’ye üç ret

YSK, AKP’nin üç ilçede seçim iptali itirazlarını ise reddetti. YSK AKP’nin Balıkesir-Manyas, Muğla-Dalaman ve Aydın-Koçarlı’da kısıtlı seçmenlere dönük yaptığı seçim iptali taleplerini reddetti. YSK, MHP’nin Kastamonu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle yaptığı itirazı da reddetti.