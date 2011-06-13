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Politika

YSK, İTİRAZ SÜRESİNİN ARDINDAN SONUÇLARI İLAN EDECEK ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 14:24

-YSK, İTİRAZ SÜRESİNİN ARDINDAN SONUÇLARI İLAN EDECEK ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını yasa gereği 11 günlük itiraz etme süresinin ardından Resmi Gazete'de ilan edecek. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre seçimin ardından, ilçe seçim, il seçim ve YSK'ya yapılacak itirazlar için toplam 11 gün süre bulunuyor. YSK, itirazların daha önce sonuçlanması halinde söz konusu 11 günü beklemeden resmi sonuçları, Resmi Gazete'de ilan edebilecek. Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'nin durumu netlik kazanmadı. YSK, Dicle'nin ifadesi geldikten sonra konuyu karara bağlayacak.  İnternette yayınlanan görüntülerinin ardından MHP'de milletvekilliği adaylığından istifa edenlerin yerine alt sıralardan kaydırma yapılırken, milletvekilliği adaylığından istifa etmeyen İhsan Barutçu, 24. dönem parlamentosunda bağımsız milletvekili olarak görev yapabilecek.

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