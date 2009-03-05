YSK, İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "Tunceli Valisi'nin (Mustafa Yaman) YSK'nın seçimin düzenine ve dürüstlüğüne ilişkin kararlarını uygulamakta gösterdiği duyarsızlığın, idari disiplin yönündengereğinin takdir ve ifası isteği ile İçişleri Bakanlığına bildirilmesini" kararlaştırdı.YSK, bugün saat 17.30'da başlayan ve yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından, yapılan yazılı açıklamada, mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak propaganda yasaklarına ilişkin ilkelerin 298 sayılı Kanun'da yer aldığı hatırlatılarak şunlar kaydedildi:"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu yürütücüsü vakıflar ile bazı belediyeler tarafından seçmen vatandaşlara yasada belirtilen amacı aşar nitelikteki mobilya ve beyaz eşya dağıtıldığının görsel ve yazılı basındaki haberlerde yer aldığının anlaşılması üzerine, yine Kurulumuzca alınan kararda, bu yardımların seçmen oyunu etkilemeye yönelik olduğu ve Anayasa'nın 67. maddesinde öngörülen seçimlerin serbestliği ve eşitliği ilkelerine uygun düşmediği vurgulanarak, yapılacak mahalli idareler seçimlerinde siyasi partilerin, belediyelerin ve bağımsız adaylar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre faaliyette bulunan vakıfların seçmen vatandaşların oyunu etkileyebilecek girişimlerde bulunmamaları, aksine hareket edenler hakkında Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir.Bu kararımız sonrasında Tunceli ilimizde yardımlara devam edildiği, ayrıca Tunceli İl Özel İdaresi Binası'nda Cumhuriyet başsavcılığınca bir siyasi partiye ait pankartların bulunması üzerine yeni bir soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'na göre faaliyette bulunan Vakfın Başkanı olan Tunceli Valisi'nin YSK'nın seçimin düzenine ve dürüstlüğüne ilişkin kararlarını uygulamakta gösterdiği duyarsızlığın, idaridisiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası isteği ile İçişleri Bakanlığına bildirilmesi kararlaştırılmıştır."