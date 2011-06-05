YSK, eski MHP'li Barutçu'ya vize verdi

T24 - YSK, kaset skandalının ardından milletvekili adaylığından istifa etmediği için partiden ihraç edilen İhsan Barutçu'nun adaylığına vize verdi. Kurul, 3'e karşı 7 oyla MHP'nin Barutçu'nun, listeden çıkarılması talebini reddetti. MHP karara yeniden itiraz edebilecek.



Yüksek Seçim Kurulu, cuma günü yaptığı toplantıda aldığı kararda Milletvekili Seçim Kanunu'nun 25. maddesine vurgu yaptı.

Buna göre, kesinleşen aday listesinden ancak ölüm ve istifa halinde kaydırma olabileceğine dikkat çekti.

Bu iki durum dışında listede kaydırma olamayacağına karar verdi.

YSK'nın bu kararıyla, partiden ihraç edildiği halde, MHP listelerinden çekilmeyi kabul etmeyen Barutçu'nun milletvekili adaylığına bir kez daha vize vermiş oldu.

Bu durumda Barutçu seçimi kazanırsa milletvekili olabilecek. Ancak bağımsız milletvekili olarak matbata alacak.