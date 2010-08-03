-YSK ERTELENMEYİ GEREKTİRİR BİR NEDEN BULMADI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Yüksek Seçim Kurulu, anayasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'nin ''kısmi iptal kararı sonrasındaki haliyle'' halkoyuna sunulmasına ve takvimi yürütülmekte olan halk oylamasının ertelenmesini gerektirir bir neden bulunmadığına oy birliği ile karar verdi. YSK, İşçi Partisi Genel Sekreteri Hasan Basri Özbey, Av. Dr. Ali Türkmen ve M. Cenap Terzioğlu tarafından ayrı ayrı gönderilen dilekçelerin bugün incelendiği bildirdi. Söz konusu dilekçelerde, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi'nce kısmen iptal edilmesi nedeniyle, gerekçeli kararın açıklanmasından sonra Anayasa Değişikliği paketindeki kısmi iptale konu maddelerin referandum paketinden çıkarılması gerekip gerekmediği ve halk oylamasına sunulacak olan Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen şekliyle mi yoksa Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına uygun metnin mi halk oylamasına sunulacağının sorulduğu, aynı zamanda da 120 günlük sürenin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçeleri ve muhalefet şerhleriyle birlikte yazılması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra başlaması gerektiği yönündeki itirazların yer aldığı belirtildi. ''Halk oylamasının başlangıç tarihinin saptanmasında, ilgili Anayasa değişikliği Kanununun Resmi Gazetede yayım tarihinin esas alınması gerekmektedir'' denilen karar metninde ayrıca, 120 günlük sürenin sadece halkın bilgilendirilmesine yönelik olmayıp, seçimin sağlıklı biçimde ve düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve hazırlık çalışmalarının seçimin yürütülmesinden sorumlu kurumlarca yapılabilmesi için gereken süreleri kapsadığına işaret edildi. YSK kararında, Cumhurbaşkanı'nca halkoyuna sunulan, 07.05.2010 tarih ve 5982 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun'un 26'ıncı maddesinde; bu Kanunun halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanacağı hükmüne yer verildiği ve anılan maddenin Anayasa'ya aykırı olduğu savıyla yapılan iptal başvurusunun Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildiği göz önünde bulundurulduğunda, metnin tümünün birlikte oylanması gerektiği bildirildi. Ayrıca kararda, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 5982 sayılı Kanun'un halk oylamasında maddeler yönünden ayrı bir oylama şeklinin öngörülmeyip tümüyle halkoyuna sunulacak olması, ayrıca seçmenlerin 07.07.2010 tarihinden itibaren Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından bilgi sahibi olmaları karşısında, halk oylamasının 5982 sayılı Kanun'un Anayasa Mahkemesi'nin kısmı iptal kararına konu 16, 22, 25 ve Geçici 18 ile 19'uncu maddeleri dışarıda bırakılarak diğer maddeleri yönünden yapılmasına yasal olanak bulunmadığı gibi daha önce ilan edilen takvimi işlemekte bulunan halk oylaması sürecinin ertelenerek, yeniden bir halk oylaması takvimi belirlenmesine de gerek görülmemiştir'' görüşüne yer verildi. Kararın sonuç bölümünde, ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 5982 sayılı Kanunun, Anayasa Mahkemesi’nin 07.07.2010 gün ve 49-87 sayılı kısmi iptal kararı sonrasındaki haliyle halkoyuna sunulmasına, takvimi yürütülmekte olan halk oylamasının ertelenmesini gerektirir bir neden bulunmadığına ve halk oylaması işlemlerinin Yüksek Seçim Kurulu'nun 25.05.2010 gün ve 340 sayılı kararında saptandığı şekilde yürütülmesine'' oy birliği ile karar verildiği bildirildi.