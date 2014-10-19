YSK ‘erken seçim’ için çalışmalara başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran 2015’te yapılması gereken milletvekili genel seçiminin erkene alınabileceği ihtimali çerçevesinde alarma geçerek çalışmalarını başlattı ve ilk kararını verdi.

Dün toplanan YSK, bir sandıkta oy kullanabilecek seçmen sayısını 360+20 olarak belirledi. YSK yurtdışındaki 3 milyona yaklaşan seçmenin bulundukları ülkelerdeki konsolosluklarda oy kullanabilmeleri için de önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yapacak. YSK, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) kürsüden seçilen 10’u asıl 6’sı yedek 16 üyesinin mazbatalarını ise yarın YSK’da düzenlenecek törenle verecek.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, YSK’nın dün verdiği bu kararları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“YSK genel seçimin erkene çekilmesi ihtimaline hazırlık olarak, yapması gereken çalışmaları yaklaşık 1.5-2 ay önceye aldı. Bu da bize YSK’nın seçimin erkene alınma ihtimaline göre hazırlığa başladığını gösteriyor. Seçim normal koşullarda 7 Haziran 2015’te yapılacak. YSK’nın da seçim hazırlığına Kasım veya Aralık’ta başlaması bekleniyordu. Ancak YSK daha Ekim’den çalışmaya başladı.”

1- Randevu sistemi tartışılacak

YSK ilk kez 10 Ağustos’ta halkoyuyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde denenen ve başarılı olmayan yurtdışı seçmenlerin randevu sistemiyle yurtdışında kiralanan yerlerde oy kullanması sistemini

2015’teki genel seçimde kaldırmayı masaya yatırdı. Dünkü toplantıda, YSK Ak Parti Temsilcisi Şeref Malkoç ve CHP Temsilcisi Yakupoğlu, yaşanan aksaklıkları dile getirerek, yurtdışında seçmenlerin randevuyla oy kullanmaları sisteminin kaldırılmasını önerdi. YSK da önümüzdeki genel seçimde yurtdışı seçmenlerin bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarında randevusuz oy vermelerinin tartışılmasını ve bu konuda çalışma yapılmasını benimsedi. YSK, önümüzdeki perşembe günü Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve bu konuyla yurtdışı seçimin güvenliği konusu görüşülecek.

2- Bir sandıkta 380 seçmen

YSK dün seçime ilişkin ilk kararını da verdi. Önümüzdeki genel seçimde bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını da 360+20 olarak belirlendi. Bu sayı, 2011 genel seçimlerinde 300, 30 Mart’taki son yerel seçimde 300+20 ve 10 Ağustos’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 400 olarak belirlenmişti. YSK, tek bir oy pusulası kullanılan Köşk seçiminde sandık tasarrufu yapmış ve bir sandıkta oy verecek seçmen sayısını 400 olarak belirlemişti.