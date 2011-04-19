YSK Erdoğan'ın da adaylığını reddetmişti

T24 - YSK'nın BDP'liler hakkında verdiği kararın benzeri, 9 yıl önce Başbakan Erdoğan'ın da Meclis'e girmesini engellemişti.



Yüksek Seçim Kurulu’nun dünkü kararı, 3 Kasım 2002 seçimi öncesinde AK Parti Genel Başkanı ünvanı taşıyan Başbakan Erdoğan’ın adaylık başvurusunu reddetmesini hatırlattı.

Tayyip Erdoğan, eski TCK’nın 312. maddesinden hapse mahkum olmuştu. İnfazı bitmesine rağmen bu hapis cezasının adli sicil kaydının arşivlerde bulunmasını gerekçe gösteren YSK, Erdoğan’ın aday olamayacağına karar vermişti. Kararı da Anayasanın 76, Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesine dayandırmıştı.

Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu da mahkumların "Affa uğramış olsalar bile milletvekili adayı olamayacaklarını" söyleyerek milletvekili yolunun kapalı olduğunu savunmuştu.

Seçime giremeyen Erdoğan, milletvekili olamamıştı. Daha sonra yapılan ve CHP’nin de destek verdiği yasal değişikliklerle Erdoğan’a vekillik yolu açılmıştı.

YSK, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Siirt’in Pervari ilçesinde 3 sandık kurulunun oluşturulmamasını ve 1 sandığın da kırılmasını gerekçe göstererek bu kentteki seçimleri iptal etti. Karar, başbakanlık için çeşitli formüller üstünde çalışan AK Parti lideri Erdoğan’ı rahatlattı.

Seçimlerin tekrar edilmesinin ardından Erdoğan Siirt milletvekili olarak Meclis'e girdi ve Başbakan oldu.