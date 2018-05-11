YSK, Demirtaş'ın adaylığının iptali için yapılan başvuruyu reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım'ın HDP milletvekili Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Odatv'de yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, HDP’nin bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’ya dilekçe verdi.

YSK’ye verdiği dilekçede Demirtaş’ın bir fotoğrafına yer veren Yalım, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Kandil Dağı’nda eli kanlı PKK’lı teröristler ile çektirdiği fotoğraf. Demirtaş için başka bir şey söylemeye gerek var mı? Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesini arz ederim.”

YSK, yapılan başvuruyu reddetti.