YSK: Cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih belirledik ama şimdi paylaşmayacağız

YSK Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimi için tarih belirlediklerini açıkladı. Kesin tarihi kamuoyuyla henüz paylaşmayacaklarını söyleyen Güven, seçimin Ağustos ayı içinde, Gül'ün görev süresinin dolduğu günden önce iki tur halinde yapılacağını, iki seçim arasında 15 gün ara verileceğini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanlığı seçimi hazıklıkları hakkında son gelinen noktayı açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, seçimin ağustos ayında yapılacağını belirten Güven, bir ön tarih belirlediklerini ancak resmen açıklamadıklarını, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kesinleşmiş bir tarih bulunmadığını vurgulayan Güven, seçim planıyla ilgili, "Ağustos ayı içinde (Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin dolduğu günden) daha önceki bir günde seçimi yapacağız. Hem birinci tur hem ikinci tur olarak onu planladık. Birinci tur ile ikinci tur arasında 15 günlük, iki haftalık bir süre var. Bu süreyi öngördük, buna göre seçim takvimini belirledik" diye konuştu.

56 ülkede oy kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 56 ülkede, 118 temsilcilikte sandık kurmayı planladıklarını ifade eden Güven, "Daha önce vatandaşlarımız oy kullanma hakkını doğrusu tam kullanamıyordu. Yurt dışındaki seçmenimiz, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, milletvekili seçiminde, halk oylamasında oy kullanabilecek ancak mahalli idareler seçiminde oy kullanamayacaklar" dedi.

Yurt dışında da Türkiye 'deki gibi seçmen kütüklerinde kayıtlı vatandaşların oy kullanacaklarını, orada da siyasi parti temsilcileri ve memurlardan oluşan 5 kişilik bir sandık kurulunun olacağını anlatan Güven, sonuçların ise Türkiye'de sayılacağını bildirdi.

Yurt dışında 4 gün oy kullandırmayı planladıklarını belirten Güven, "Saklama kurulu dediğimiz kurulumuz olacak. Oradaki misyon temsilcisinden ve siyasi parti temsilcileri ve 1 memur olmak üzere 5 kişilik bu saklama kurullarımız, 4 günde yapılan, tutanağa bağlanan seçim sonuçlarının olduğu ağzı kapalı torbaları saklayacaklar ve güvenli şekilde Türkiye'ye ulaştırmakla görevli olacaklar. Bunun nasıl olacağıyla ilgili Dışişleri bakanlığıyla güvenli şekilde transfer çalışmalarımız devam ediyor. En önemlisi de güvenlik, tedbirlerini alıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz, bugünden başladık. Mahalli idareler seçimi içinde bizi en çok meşgul eden konulardan biri de cumhurbaşkanı seçimi hazırlığı" ifadelerini kullandı.

‘Sonuçların aynı anda açılmasını öngörüyoruz’

Türkiye'de alınan sonuçlarla birlikte yurt dışından gelen sonuçların aynı anda açılmasını öngördüklerini anlatan Güven, bu nedenle kargo süresi de dikkate alınarak yurt dışındaki seçmenlerin Türkiye'den daha önce oy kullanacaklarını açıkladı.

Güven, "Tarih kesin olarak belli değil ancak taslağını yaptık, hazırlıklarını yapıyoruz. Kendi içimizde belirlediğimiz tarih var ancak kamuoyuna deklare ettiğimiz bir tarih yok" dedi.

Yurt dışında önemli sayıda seçmen olduğunu belirten Güven, "Ciddi manada seçmenimiz var. İnsanımız oylarını kullanacaklar, Türkiye'deki seçimlere etki edecekler. 2 milyon 750 bin 820 temsilcimiz var. Bunun 1 milyon 380 bin 903 tanesi Almanya'da" diye konuştu.

Kanada'dan Yeni Zelanda'ya çok geniş bir yelpazede Türklerin oy kullanacağını dile getiren Güven, "Kanada, Rusya, Avusturalya, Cezayir, Bahreyn, Yeni Zelanda gibi 500'ün üzerinde seçmeni olan ülkeler... 500'ün altında seçmeni olan ülkelere sandık kurmadık. O zaman 126 civarında ülkeyi kapsıyor. Oy transferinde sıkıntı olacağı için kurmuyoruz. Ancak onların da gümrük kapılarında oy kullanmalarında engel yok" ifadesini kullandı.

Almanya'da 7, ABD'de 6, Fransa'da 5 yerde oy kullandırılacağını, oy kullanma işlemini öncelikle konsolosluklarda yapacaklarını aktaran Güven, seçmen sayısı itibariyle konsoloslukların yetersiz kalması durumunda dışarıdan kiralanan yerlerde oy kullandıracaklarını söyledi.

Bununla ilgili kiralama hazırlıklarının sürdüğünü belirten Güven, güvenlik planlamalarının çalışmalarının yapıldığını bildirdi.