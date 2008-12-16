YSK, cuma günü olağanüstü toplanıyor

MHP: DTP'li vekilin PKK'lı eşi seçmen yazıldı

'Bir sabah baktık, 5 milyon seçmen eklenmiş'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), fazla seçmen kaydı iddiaları nedeniyle cuma günü olağanüstü toplanacak.YSK Başkanı Muammer Aydın, “terör örgütünün dağ kadrosunun seçmen kütüklerinde yer aldığı” iddialarıyla ilgili olarak, konunun araştırılacağını söyledi. Aydın, YSK'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Seçmen kütüklerinde terör örgütünün dağ kadrosundaki kişilerin isimlerinin yer aldığına” ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Aydın, konunun araştırılacağını ve bir yanlışlık varsa düzeltileceğini ifade etti.YSK Başkanı Aydın, “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise vatandaşlıktan çıkmamışsa ve belli bir adresi varsa yazılır. Dağdaki kişinin adresi var mı? Onu bilemiyoruz, araştıracağız” dedi.Seçmen kütüklerinin yaklaşık 10 gün sonra tekrar askıya çıkacağını hatırlatan Aydın, seçmen sayısındaki artışlara ilişkin, kamuoyunda yanlış yorum ve iddialarda bulunulduğunu söyledi. Aydın, “İddiası olan belgesini getirir, biz inceleriz. İddianız varsa buyurun getirin” diye konuştu.Bu arada, seçmen kütükleriyle ilgili iddiaları görüşmek üzere, YSK üyelerinin 19 Aralık Cuma günü olağanüstü toplanacağı, toplantıda TÜİK ve Nüfus İdaresi yetkililerinin de bulunacağı öğrenildi.