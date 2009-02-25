YSK, CHP Konak Belediye Başkan adayını iptal etti

CHP İl Başkanı Kemal Karataş'ın Konak Belediye Başkan adaylığı YSK'dan döndü.





İzmir İl Seçim Kurulu'nun adaylığını iptal ettiği CHP Konak Belediye Başkan adayı Kemal Karataş'ın, son şansını kullanmak için Ankara'ya giderek itiraz ettiği Yüksek Seçim Kurulu'ndan da olumsuz cevap aldığı belirtildi. İtirazı değerlendiren YSK'nın, Karataş'ın adaylığını iptal ettiği bildirildi.



Konak 1'nci İlçe Seçim Kurulu'nun adaylığını iptal kararını, İl Seçim Kurulu'nun de onaylamasından sonra soluğu Ankara'da alan CHP Konak Belediye Başkan adayı Kemal Karataş'ın, Seçim Kanunu'na göre 1 Aralık 2009 tarihinde İl Başkanlığı'ndan istifa etmiş olması gerekirken, 2 Aralık'ta ilçe başkanlıklarına, imzalı 2 ayrı yazı göndermesi ve Aralık ayı içinde 3 kez parti hesabından para çekerek İl Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirmesi gerekçesiyle adaylığını düşürmüştü.



Parti adına faaliyete devam etti



İl ve İlçe Seçim Kurulu, Seçim Kanunu'na göre 1 Aralık 2009 tarihinde İl Başkanlığı'ndan istifa etmiş olması gereken Karataş'ın, 2 Aralık'ta ilçe başkanlıklarına imzalı iki ayrı yazı göndermesi ve aralık ayı içinde üç kez parti hesabından para çekerek İl Başkanlığı faaliyetlerini devam ettirmesi gerekçesiyle adaylığını düşürmüştü. Karataş ise 28 Kasım 2008 tarihli istifasının belgesiyle, CHP Genel Merkezi'nin yasal süresinde istifa ettiği ancak belli konularda karar alması için görevlendirildiğinin yeraldığı açıklama yazısını da İl Seçim Kurulu'na vermesine karşın kararın değişmesini sağlayamadı. Son şansını da YSK'da denedi.