YSK BDP adaylarına biri dışında vize verdi

T24 – 12 bağımsız adayın başvurusunu 18 Nisan Pazartesi günü iptal eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK), BDP'nin desteklediği Hatip Dicle, Mehmet Salih Yıldız, Ertuğrul Kürkçü, Leyla Zana, Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel'in adaylığını kabul etti. YSK, yine BDP'nin desteklediği İsa Gürbüz ile Gaziantep Bağımsız adayı Çiçek Otlu ve adaylık başvuru harcını yatırmayan İzmir Bağımsız Milletvekili Adayı Şerafettin Efe hakkında ise aday olamayacakları yönünde karar verdi. Bağımsız adaylardan Harun Özcan'ın itirazı kabul edilerek aday olabileceği belirtilirken, Nezir Sincar ve Abdullah Kızılay hakkındaki incelemenin ise sürdüğü kaydedildi.



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YSK'NIN ADAYLARIN DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMASININ TAM METNİ





Kurul, 18 Nisan Pazartesi günü başvurularını iptal ettiği BDP'nin desteklediği bağımsız adaylar Leyla Zana, Gültan Kışanak, Sabahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü, Hatip Dicle, Salih Yıldız ve İsa Gürbüz için vereceği nihai karar için sabah saat 10.00’da toplandı. YSK’nın yaklaşık 9 saat süren değerlendirmesi sonucunda BDP'nin desteklediği 7 adaydan altısının adaylığı konusunda bir sakınca olmadığı açıklandı. İsa Gürbüz'ün adaylığı ise reddedildi. Diğer 5 adaylardan Harun Özcan'ın adaylığı kabul edilirken, Şerafettin Efe ve Çiçek Otlu'nun adaylığı kabul edilmedi. Nezir Sincar ve Abdullah Kızılay'ın dosyalarının görüşülmesine ise devam edildiği bildirildi.





'İletişim kopukluğu olmuş olabilir'



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, adaylığı iptal edilen 12 milletvekilinden 7'sinin adaylığını kabul edilmesiyle ilgili konuştu. "Kriz diye bir şey yok" diyen Em, "İlçe seçim kurullarıyla adaylar arasında bir iletişimsizlik olmuş olabilir" dedi.



Em, YSK’dan ayrılırken bağımsız milletvekili adaylarına ilişkin kararı değerlendirdi. İptallerle ilgili kararın gelen yargı kararları çerçevesinde yeniden değerlendirildiğini, bazı siyasi partilerle ile bir kısım bağımsız milletvekili adaylarının itirazlarının bugünkü toplantıda görüşüldüğünü toplantıların değerlendirmelerin yarın da devam edeceğini söyledi.



Kararın yargı kararlarının değerlendirilmesiyle oybirliğiyle alındığını vurgulayan Em, "Kararlar hukuki belgelere dayandırılmıştır. Doğru olan neyse o sonuca ulaşıyoruz" dedi.



Seçim işlerinin süreli işlerden olduğunu, siyasi parti adaylarının incelendikten sonra bağımsız milletvekili adaylarının incelenmesine geçildiğini, eksikliklerin iki günlük süre içerisinde tamamlanmasına yönelik karar alınarak il seçik kurulları aracılığıyla eksik bilgi veya belgelerin araştırılmasını istediklerini belirten Em, "Süre açısından bağımsız adaylarla ilgili kanunlardaki süreler belli değil. Bugünkü kararımızla siyasi parti adaylarıyla bağımsız adaylar arasında paralellik kurduk. Kriz diye bir şey yok. Seçim hukuku disiplin hukukudur. Her gün toplanıp seçim takvimine ilişkin değerlendirme yapıyoruz" diye konuştu.



Em, mennu hakların iadesine ilişkin değişik yorumlar yapıldığını bunun da kanunların sık sık değiştirilmesinden kaynaklandığını ifade ederek, "Karar oybirliğiyle alındı, önemli olan sonuçta hakların ortaya konulması, biz onu arıyoruz" dedi.



Siyasi parti adaylarının eksikliklerini parti teşkilatlarına, bağımsız adaylarla ilgili olan eksikliklerin ise il seçim kurulları aracılığıyla adaylara bildirmeye çalıştıklarını ifade eden Em, il seçim kurullarının adaylara ulaşmasında iletişim kopukluğu olabileceğini söyledi.



Em, seçim takvimine göre çalışmaya devam ettiklerini, 11 kişilik kurulun toplanarak karar verdiklerini, her partinin adayının ve bağımsız adayların kanun maddelerine göre değerlendirildiğini bildirdi.



YSK'nın 7'si BDP tarafından desteklenen 12 aday için 18 Nisan Pazartesi günü verdiği veto kararıyla başlayan süreç bugünkü kararla sona ermiş oldu. Sözkonusu 12 millevekili için iptal gerekçeleri, itarazlar ve sonuçlar şu şekilde netleşti:

MEHMET HATİP DİCLE VE LEYLA ZANA (DİYARBAKIR):



18 Nisan İptal gerekçesi: Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 9 Mart 2007 tarihli ilamları ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''silahlı örgüte üye olma suçunu'' düzenleyen 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda ''cezaların artırılmasını öngören 5. maddesindeki terörle ilgili suçların artırımına'' ilişkin maddesi uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası.

20 Nisan eklenen belgeler: Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yasaklanmış haklarının bulunmadığının tespiti yönünde karar verdi

21 Nisan YSK’nın son kararı: Adaylığa engel bir durumu yok.

GÜLTAN KIŞANAK (SİİRT):

18 Nisan İptal gerekçesi: İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 18 Şubat 1992 tarihli ilamı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun ''hükümet emrine karşı gelmek'' başlıklı maddesi ve eski Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi 1. fıkrasında ''suçun tekrarı'' başlığı uyarınca 1 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 55 bin lira ağır para cezasıyla cezalandırılması.

20 Nisan ekklenen belgeler: İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, memnu haklarının iadesine karar verdi. Avukatı, belgeyi YSK’ya sundu. Böylece, YSK’nın kabulü halinde Kışanak’ın adaylığının önünde engel kalmadı.

21 Nisan YSK’nın son kararı: Adaylığa engel bir durumu yok.

SEBAHAT TUNCEL (İSTANBUL):

18 Nisan İptal gerekçesi: YSK, 2007’de milletvekili seçilmeden önce aldığı 1,5 yıllık hapis cezasına ilişkin 5 yıllık erteleme süresinin dolmamasını kararına gerekçe gösterdi.



20 Nisan eklenen belgeler: İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi ilgili kanunda yapılan değişiklikleri gözönünde bulundurarak, cezayı 6 ay hapse indirdi. Böylece, Tuncel, anayasanın 76. maddesinin aradığı 1 yılın altında cezaya mahkum olmak koşulunu karşıladı. Ancak mahkeme, bununla da yetinmedi. Geçen sürede yürürlüğe giren hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulaması Tuncel için de yaşama geçirildi. Böylece, Tuncel 5 yıllık deneme süresinden kurtuldu ve ceza almamış hale geldi,



21 Nisan YSK’nın son kararı: Adaylığa engel bir durumu yok.

İSA GÜRBÜZ (ELAZIĞ):

18 Nisan iptal gerekçesi: Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesinin 16 Nisan 2004 tarihli kararıyla ''hırsızlık'' suçundan ağır para cezasıyla cezalandırıldı ve ceza ertelendi. Gürbüz'ün 5 yıllık deneme süresi içerisinde 18 Şubat 2009'da işlediği suç nedeniyle Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 7 Ekim 2009 tarihli kararıyla tekrar ağır para cezasıyla cezalandırılması,

20 Nisan eklenen belge: 2004’te kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle para cezasına mahkum edilen, bu cezanın erteleme süresi bitmeden 2009’da suç ve suçluyu övdüğü iddiasıyla 1 ay hapis cezasına çarptırılan Gürbüz, paraya çevrilen bu cezayla eski cezasını ödedi. Yeni TCK’ya göre, kısıtlılık halinin bulunmadığını önü süren Gürbüz YSK’ya itiraz etti ancak başvurduğu mahkemeden istediği belgeyi alamadı.

21 Nisan YSK’nın son kararı: Aday olamaz





MEHMET SALİH YILDIZ (HAKKARİ):



18 Nisan iptal gerekçesi: Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1. Numaralı Askeri Mahkemesinin Temmuz 1981 tarihli ilamıyla 171 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılması.

20 Nisan eklenen belgeler: Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi’nin Temmuz 1981 tarihte verdiği 2 yıl hapis cezası nedeniyle adaylığı reddedilen Yıldız, 2002’de aldığı memnu hakların iadesi kararını YSK’ya sundu.

21 Nisan YSK'nın son kararı: Adaylığa engel bir durumu yok.

ERTUĞRUL KÜRKÇÜ (MERSİN):



18 Nisan iptal gerekçesi: İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinin 8 Nisan 1975 tarihli ilamıyla 765 sayılı TCK'nın ''devlet kuvvetleri aleyhine işlenen suçları'' içeren 146/1 ve 1803 sayılı Af Kanunu uyarınca 30 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılması.



20 Nisan eklenen belgeler: Memnu haklarının iadesine ilişkin belgeyi Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi’nden aldı ve YSK’ya sundu.

21 Nisan YSK’nın son kararı: Adaylığa engel bir durumu yok.

NEZİR SİNCAR (İZMİR): İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Aralık 1999 tarihli ilamıyla yurda sahte para sokmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis ve ağır para cezasıyla cezalandırılması.

Dosyalarının incelemesi sürüyor....

ŞERAFETTİN EFE (İZMİR): Bağımsız adaylık için gerekli parayı yatırmaması.

21 Nisan YSK’nın son kararı: Aday olamaz

ABDULLAH KIZILAY (DİYARBAKIR): Diyarbakır 1. Sulh Ceza Mahkemesinin, 25 Eylül 2009 tarihli ilamıyla TCK'daki ''hakaret'' suçundan toplam 22 ay 15 gün hapis cezası.



Dosyalarının incelemesi sürüyor....





HARUN ÖZCAN (ÇANAKKALE) : Karabük 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 28 Kasım 2008 tarihli ilamıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ''resmi belgede sahtecilik'' suçunu düzenleyen 204/1; suçun birden fazla tekrarlanması halinde verilecek cezayı düzenleyen 43/1. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve TCK'nın dolandırıcılık suçundan 10 ay hapis cezası.

21 Nisan YSK’nın son kararı: Adaylığı kabul edildi





ÇİÇEK OTLU (GAZİANTEP): Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 23 Haziran 2005 tarihli kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ''silahlı örgüte üye olma suçunu'' düzenleyen 314/2 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda ''cezaların artırılmasını öngören 5. maddesi uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılması,

21 Nisan YSK’nın son kararı: Aday olamaz