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YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim başlamadan güvenliği tartışmak doğru değil

"Partiler sandık görevlilerini eğitim almaya göndermeli"

30 Nisan 2018 12:55

Erken seçimin gerçekleşeceği 24 Haziran'a sayılı günler kala YSK Başkanı Sadi Güven, tartışılan seçim güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Seçim başlamadan seçim güvenliğini tartışmanın doğru olmadığını söyleyen Güven, "Seçimler güvenli. Mükerrer seçmen yok, sahte oy pusulası yok. Biz her türlü tedbirleri alıyoruz" dedi.

Güven, siyasi partilerin hepsine sandıklara temsilci göndermesi konusunda çağrıda bulunurken şunları söyledi:

"Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Son 5 seçimdir Türkiye'de oy kullanılan sandıkların tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sistemimize yükledik. Seçimler güvenli. Mükerrer seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok.  Daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinden tartışma yapmak doğru değil. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Siyasi partilere çok görev düşüyor. Bazı partiler tamamına yakın üye gönderiyorlar, bazıları eksik gönderiyorlar. Benim temennim tüm siyasi partilerin tüm sandıklara temsilci göndermeleri. Böyle olunca hiçbir şey olmaz, zaten olduğu yok da vatandaşlarımızın gönlü rahat olur.  Sertifikalı eğitim vereceğiz sandık kurulu üyelerine."

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