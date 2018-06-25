YSK Başkanı kimin kazandığını açıkladı ancak oy oranlarını açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün (24 Haziran 2018) yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin geçici sonuçlarını açıkadı. YSK Başkanı Sadi Güven, oyların sayımının büyük oranda bittiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Kesin olmayan sonuçlara göre, barajı geçen partiler AKP, CHP, HDP, İyi Parti ve MHP olarak belirlenmiştir" dedi.

Güven'in açıklamaları şöyle:

- Yurt dışında seçmenlerin kullandığı oylar, daha önce getirilerek güvenli bir şekilde saklanmıştır. Yurt içinde oy verme işlemlerinin takibi, 7 kişilik sandık kurulları tarafından yapılmakta olup, beş siyasi parti temsilcisi de burada görev de yapmaktadır.

- Sandık kurulları tarafından tutulan tutanaklar, YSK'ya teslim edilmekte, dört siyasi partinin üye olduğu seçim kurullarında sisteme girilmektedir. Oyların girilmesi sırasında ıslak imzanın sayım döküm cetvelleri de resim formatında sisteme yüklenmektedir.

- Sandık sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014'ten bu yana, internet sitemizde ıslak imzalı olarak tutanaklarımız vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Bunlarda bulunan karekodlar aracılığıyla bize geldiği anda tüm siyasi partilerle 2014'ten bu yana paylaşıyoruz.

- YSK, ekseriyetli siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurullarıyla, ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları alt alta koyup toplamak suretiyle seçim sonuçlarını açıklamaktadır. 97.7'si alınmıştır. Henüz sisteme girilmeyen oy sayısı, neticeyi değiştirmemektedir.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Kesin olmayan sonuçlara göre, barajı geçen partiler AKP, CHP, HDP, İyi Parti ve MHP olarak belirlenmiştir.