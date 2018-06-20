YSK Başkanı Güven açıkladı: O şahıs gözaltına alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Belçika’da bir vatandaşın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı'nda da oy kullandığına yönelik fotoğraflar olduğunu belirterek, kişinin gözaltı işleminin yapıldığı bilgisini paylaştı.

"60 ülke 123 temsilcilikte çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştı" diyen Güven, "Diğer ülkelerden bir kısmı zaten bize geldi. Seçim günü sandıklar açıldıktan sonra aynı anda o sandıkları açmaya başlayacağız" dedi.

Güven, konuşmasının devamında hem Belçika'da hem de havalimanında oy kullandığı belirlenen vatandaş hakkında şu açıklamada bulundu:

"Gözaltına alındı"

"Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik fotoğraf vardı. Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk."