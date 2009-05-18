YSK Başkanı: Adana tekrar sayılacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına AKP ve CHP'nin yaptığı itirazı reddeden Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı açıklandı. YSK Başkanı Muammer Aydın'ın seçimin iptali ya da oyların yeniden sayılmasıyla ilgili kararda karşı oy kullandığı anlaşıldı.



29 Mart'taki seçimlerin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili itirazları değerlendiren YSK, 20 Nisan'da itirazları reddetti. Bu kararla, seçimi 1500 oy ile kazanan MHP adayı Aytaç Durak'ın başkanlığı kesinleşmiş oldu. İtirazın reddedilmesine ilişkin kararda, YSK Başkanı Muammer Aydın'ın 3 ayrı seçim kurulunda oyların, itiraza uygun olarak yeniden sayılmasını istediği karşı oy gerekçesi ise şöyle:



"Seçimlerin genel yönetimi ve denetiminden sorumlu olan ilçe seçim kurullarının kararları gerekçeli ve inandırıcı olmalıdır. Önce oyların yeniden sayılmasına karar verilerek, bir kısım oylar sayıldıktan sonra hiçbir gerekçe göstermeden kurulun önceki kararından dönmesi usul ve yasaya uygun değildir. İlçe seçim kurullarının gerekçe göstermeden verdikleri kararlardan dönmeleri bu kurulların güvenilirliğini etkiler ve kamuoyunda seçim sonuçları konusunda kuşku doğar. Bu sebeple ilçe seçim kurullarının kararları gerekçeli ve hiçbir kuşkuya yer vermemelidir. Bu nedenlerle itirazcıların itirazlarının kabulüyle Seyhan 4'üncü, Seyhan 2'nci ve Yüreğir 2'nci İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayımdan vazgeçme kararlarının kaldırılmasına ve bu kurullarca oyların yeniden sayılmasına ve sayım sonucuna göre karar verilmesi gerektiği görüşüyle sayın çoğunluğun kararına katılmıyorum."



Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, MHP adayı Aytaç Durak 238 bin 706 oyla seöiöi kazanmış, AKP adayı adayı Mehmet Ali Bilici 237 bin 206 oy almış ve CHP adayı Ümit Özgümüş ise 209 bin 876 oyda kalmıştı.

