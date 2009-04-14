YSK, Adana'da ara karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itirazları değerlendirerek, Adana İl Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarına yapılan tüm itirazların dilekçeleri ve kararların istenmesi yönünde bir ara karar verdi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, YSK bugünkü gündem toplantısında Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itirazları görüştü.



Kurul, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak Adana İl Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarına yapılan tüm itirazların dilekçelerini, il ve ilçe seçim kurullarınca itirazlara yönelik verilen tüm kararların istenmesine ilişkin bir ara karar verdi.



YSK, istenilen belgeler geldikten sonra itirazları tekrar görüşerek son kararını verecek.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine AK Parti adayı Mehmet Ali Bilici, CHP adayı Ümit Özgümüş ve DTP adayı Şiar Rişvanoğlu itiraz etmişti.



İtirazları değerlendiren Adana İl Seçim Kurulu oyların tekrar sayılmasına karar vermişti.



Oyların tekrar sayılmasının ardından MHP Adayı Aytaç Durak'ın 238 bin 706, AK Parti Adayı Mehmet Ali Bilici'nin 237 bin 206, CHP adayı Ümit Özgümüş'ün ise 209 bin 876 oy aldığı ilan edilmişti.

