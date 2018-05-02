YSK açıkladı; noter onaylı diploma şartı kaldırıldı, e-devletten alınan mezuniyet belgesi geçerli olacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran seçimi için yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği adaylığında noter onaylı üniversite diploması koşulunu kaldırdı. Aday olanlar noter onaylı diploma yerine e-Devlet'ten aldıkları öğrenim/mezun belgesini verebilecek.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre YSK’nin Resmi Gazete’de yayınlanan 327 sayılı kararında, 24 Haziran seçimlerinde YSK’ya aday listeleri verilirken, nüfus kayıt örneği, öğrenim/mezun belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ve askerlikle ilişiği olmadığına dair belgelerin ‘e-Devlet’ kapısından barkodlu alınmış olanların da kabul edileceği belirtildi.

Geçmiş yıllarda yapılan seçimlerde aday başvurularının kabul edilebilmesi için noter ya da siyasi parti yetkililerince onaylanmış nüfus cüzdanı ve diploma örneklerinin eklenmesini zorunlu tutulmuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 8 Haziran 2014 tarihinde yayınlandığı 2923 sayılı “Cumhurbaşkanı seçiminde; seçilme yeterliliği, aday gösterilme, adayların görevden ayrılmalarına ve seçim sistemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin” kararda adaylardan yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği istemişti.