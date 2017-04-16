YSK açıkladı: Evet mührü de mühürsüz pusuladaki oylar da sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) arka arkaya iki açıklama geldi. YSK Başkanı Sadi Güven, "tercih" yerine "evet" yazılı mühürlerin de geçerli olacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından YSK'dan bir açıklama daha geldi. Bazı sandık kurullarının seçmene mühürsüz oy pusulası ve zarf verdiği iddialarını ele alan YSK, sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verdi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde halk oylaması için kurulan 159 sandığın bazılarında, seçim başladıktan sonra oy pusulalarına basılan mühürde, ’Evet’ yazdığı ortaya çıkmıştı. Olayın İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmesinin ardından ’Evet’ yazan mühürler toplatılarak yerine ’Tercih’ yazan mühür dağıtılmıştı.

CNNTürk'ün haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, konuyla ilgili olarak, "O oyların da geçerli kabul edilmesine karar verdik" açıklamasını yaptı.

Güven, yaptığı yazılı açıklamada, "Oy pusulalarının arkasına basılması gereken YSK mühürlerinin ön tarafa basılmasına ilişkin olarak da, pusulaların geçerli olmasına karar verdik" diye kaydetti.