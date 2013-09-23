Yrd. Doç. Köprülü: Sarısülük davasında neler olduğunu bilmeliyiz

Işıl Öz/T24

Gezi Parkı direnişi sırasında Ankara’da öldürülen Ethem Sarısülük davasındaki kapalılık kararı sonrası, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü, “Sarısülük’ün Ankara’nın ortasında bir güvenlik görevlisi tarafından öldürülmesi toplumda büyük tepki yaratmıştır ve yargılama sürecinde neler olduğunu hepimizin bilmeye hakkı bulunmaktadır. Bu kapalılık kararı yargılamanın kamuoyundan kaçırıldığı düşüncesini yaratacaktır” dedi.

Ethem Sarısülük davasında mahkeme heyetinin verdiği “kapalılık” kararını Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü T24’e değerlendirdi.

Yrd.Doç.Dr. Timuçin Köprülü, “Gerek Anayasa’nın 141.maddesinde gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adli yargılanma hakkını düzenleyen 6.maddesinde duruşmanın açık yapılması kuraldır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 182 (1). maddesi de duruşmanın herkese açık olduğunu düzenler” dedi.

Köprülü “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, duruşmanın açıklığının amacını şöyle ifade ediyor” diye ekledi:

“Duruşmaların kamuya açık yapılması AİHS’nin 6/1. maddesinde yer alan temel bir ilkedir. Bu kamuya açık nitelik, tarafları adaletin kamunun denetimine tabi tutulmadan ifasına karşı korumaktadır. Ayrıca bu yolla kişilerin, yargıya duyduğu güven korunabilmektedir. Davaların kamuya açık olarak yapılması, adaletin işleyişini şeffaf kılarak, teminatının her demokratik toplumun ilkelerinden biri olduğu 6/1. maddenin amacına, yani adil yargılanmaya ulaşılmasına katkı sağlar.”

Köprülü, kural bu olmakla birlikte istisnai olarak duruşmaların kapalı da yapılabilir olduğu bilgisini verdi:

“Kapalılık, zorunlu kapalılık (örneğin sanığın 18 yaşını doldurmamış olması gibi) ve ihtiyari kapalılık olarak ikiye ayrılır.”

Ethem Sarısülük davasındaki kapalılık kararının CMK 182(2). maddeye göre verildiğinin altını çizen Köprülü, bu maddeye göre genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilineceğini ifade etti.

Köprülü son olarak, “Haberlerden anladığımız kadarıyla kamu güvenliği nedeniyle kapalılık kararı verilmiş. Bunun gerekçesini CMK 182(3).maddeye göre davayla ilgili hüküm açıklanırken öğreneceğiz. Bu maddeye gore, “Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada açıklanır”. Yani yargılama sonunda mahkeme “kamu güvenliği kesin olarak gerekli kılıyordu” demekten öte neden kesin olarak gerekli kılıyordu, duruşma açık olarak yapılsa kamu güvenliği nasıl zarar görecekti sorularına cevap vermelidir. Öte yandan kapalılık kararıyla birlikte CMK 187(2).maddeye göre kapalı duruşmanın içeriği hiçbir iletişim aracıyla da yayınlanamaz.

Sarısülük’ün Ankara’nın ortasında bir güvenlik görevlisi tarafından öldürülmesi toplumda büyük tepki yaratmıştır ve yargılama sürecinde neler olduğunu hepimizin bilmeye hakkı bulunmaktadır. Bu kapalılık kararı yargılamanın kamuoyundan kaçırıldığı düşüncesini yaratacaktır” dedi.