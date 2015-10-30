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Dünya

YPJ Sözcüsü Nesrin: Türkiye düşmanımız değil

“Biz kendimizi savunuyoruz, Türkiye'ye tehdit değiliz"

30 Ekim 2015 18:53

TSK’nin geçtiğimiz günlerde Suriye’nin Rojava Bölgesinde Tel Abyad’da Kürt mevzilerini vurduğu ortaya çıkmıştı. Bu konuya dair açıklama yapan Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) askeri kolu olan Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) kadın birimi YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah “Türkiye düşmanımız değil” dedi.

Rusya Haber Ajansı Sputnik’ten Hikmet Durgun’a açıklamada bulunan YPJ Sözcüsü Abdullah, Türkiye’nin kendilerine saldırması durumunda kendilerini koruyacaklarını ancak Türkiye’ye düşman olmadıklarını söyledi.

Tel Abyad’a yönelik saldırılar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Bu PYD’ye uyarıdır” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaya YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah ise şöyle cevap verdi; “Türkiye ile düşman değiliz. Biz burada kendimizi ve halkımızı savunuyoruz. Herhangi bir tehdit geldiğinde kendimizi savunuruz. Bu saldırıları kabul etmiyoruz. Türkiye ile herhangi bir sorunumuz yok. Biz burada kendimizi savunuyoruz, halkımızı savunuyoruz. Biz umut ediyoruz ki ilişkilerimiz iyi olsun. Biz herhangi bir konuda Türkiye’ye tehdit değiliz. Kendimizi savunuruz.  Biz savunma için tedbirlerimizi alırız. Türkiye kendi tarafını savunuyor, biz de kendi tarafımızı savunuyoruz.”

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