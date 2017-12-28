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YPG'li komutan: Rusya söz verdi, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılacağız

YPG komutanı Sipan Hemo, kongreye 155 temsilci ile katılacaklarını söyledi

28 Aralık 2017 14:57

Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak 2018 tarihinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri'nin de (YPG) katılacağı öne sürüldü.

Reuters'ın haberine göre YPG komutanı Sipan Hemo çarşamba günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Moskova'nın kendilerine Rojava'daki Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu'nundan 155 temsilci ile katılacağını söylediğini kaydetti.

 

Konferans gecikmeli yapılıyor

 

Suriye'deki Kürt gruplar şimdiye kadarki barış müzakerelerine katılmamıştı. İlk açıklamada geçen ay yapılacağı belirtilen konferans Türkiye'nin YPG/PYD'nin davet edilmesine karşı çıkması sonucu ertelenmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı terörist olarak niteleyerek barış görüşmelerinin onsuz yapılması gerektiğini söylemişti.

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