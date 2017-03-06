"YPG'den El Bab'taki Türk askerine havanlı saldırı" iddiası

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına YPG'nin Mümbiç’ten havanlı saldırı düzenlendiği ve 4 Türk askerinin yaralandığı öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırıda Muş 49’uncu Komando Tugayından bölgeye gönderilen 4 uzman çavuş yaralandı.

Yaralı askerler tahliye edilerek, sınırdaki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına götürüldü.

Yaralı askerlerden biri helikopter ile Gaziantep’e, üç asker de iki ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YPG hedefleri vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mümbiç’teki YPG hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla imha edildiği bildirildi.