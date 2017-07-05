YPG: Türkiye'nin hazırlıkları savaş ilanı

Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birliklerinin (YPG) Komutanı Sipan Hemo, Türk ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki Azez-Cerablus hattı yakınlarında konuşlandırılmasının "savaş ilanı" olduğunu öne sürdü. Hemo, bu tarz askeri faaliyetlerin büyük bir çatışma riskini beraberinde getirdiğini söyledi. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da "Suriye sınırında askeri önlemler savaş ilanı değil, gelecek tehlikeye hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansına konuşan Hemo, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile çatışma yaşanmasını bekleyip beklemediği sorusuna, "Türklerin hazırlığı savaş ilanı seviyesine ulaştı ve önümüzdeki günlerde gerçekten çatışmalar yaşanmasına neden olabilir" yanıtını verdi.

Hemo, "Bu potansiyel saldırı ihtimaline karşı kayıtsız kalmayacağız" dedi.

Hükümet: Savaş ilanı değil

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Suriye sınırıda askeri önlemler savaş ilanı değil, gelecek tehlikelere hazırlık yapıyoruz. Afrin'den füze atanlara sesiz kalamayız" dedi

Halep'in kuzeyine takviye

Türk ordusu, Ağustos 2016'da başlattığı Fırat Kalkanı Herakatı'nda güneyde El Bab'a kadar ilerlemiş ve bu operasyonu tamamlamasının ardından Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'na destek amaçlı asker konuşlandırmıştı. YPG'nin Türkiye'ye güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunan Ankara, geçtiğimiz haftalarda da Halep'in kuzeyine takviye kuvvet göndermişti.

Bakan Işık 'Gerekirse operasyondan çekinmeyiz' demişti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Salı günkü açıklamasında Türkiye'nin gerek gördüğü takdirde Halep'in kuzeyinde Afrin bölgesinde operasyon yapmaktan çekinmeyeceğini söylemişti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da Afrin bölgesinin "terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini" belirtmişti.

Türkiye, YPG'yi PKK'nın bir kolu olarak görüyor ve "terör örgütü" olarak kabul ediyor.