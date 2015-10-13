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Dünya

YPG: Rakka'ya operasyon birkaç hafta içinde başlayacak

"IŞİD'in kalbine operasyon yapacağız"

13 Ekim 2015 16:44

IŞİD'in Suriye'deki kalesi olan Rakka kentine yönelik "birkaç hafta içinde" operasyon başlayacağı iddia edildi.

NTV'de yer alan habere göre Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin silahlı gücü olan YPG Komutanı Sipan Hamo harekatın birkaç hafta içinde başlamasını beklediğini söyledi. 

Hamo, ABD öncülüğünde yapılacak harekatın zamanını belirlemek için görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 

Suriye'deki silahlı Kürt gücü YPG ülkenin kuzeyindeki Arap güçlerle bir araya gelerek "Suriye Demokratik Güçleri" adı altında birleşen gruplara katıldı.
"Suriye Demokratik Güçleri"ni oluşturan ve ABD tarafından desteklenen grup, Kürtler, Araplar ve Aramilerden oluşuyor.


Suriye'nin kuzeyinde yeni oluşum

 

"Suriye Demokratik Güçleri" Suriye'de çok çeşitli halkların yaşadığını vurgulayarak, toplumun tüm kesimlerinin haklarının garanti altına alınması için mücadele edileceğini duyurdu. 

IŞİD ve diğer radikal İslamcı gruplarla mücadele etmeyi hedefleyen "Suriye Demokratik Güçleri" Suriye'deki her türlü ayrımcılığı reddediyor.


ABD 50 ton silah ve cephane attı

 

ABD, IŞİD'le mücadelede desteklediği bu gruplara geçtiğimiz pazar günü havadan 50 ton silah ve cephane desteği sağladığını açıklamıştı.

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