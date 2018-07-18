YPG Münbiç'ten çekildi mi?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, Münbiç’ten çekildiği yönünde YPG’den güvence alındı. Münbiç Askeri Konseyi, YPG'nin kentten tamamen çekildiğini duyurmuş, ancak Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise bu gelişmeye yönelik haberleri yalanlamıştı.

TIKLAYIN - YPG, Münbiç'ten tamamen çekildi

TIKLAYIN - YPG'nin tamamen çekildiği söylenmişti; Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması

Amerika’nın Sesi’ne konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “Kenti terk ettikleri yönünde bize teminatlar verildi” dedi. Türkiye ve Amerika geçen ay Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç’ten YPG unsurlarının çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Münbiç’teki YPG varlığı Türkiye ve Amerika arasında uzun süredir gerilime neden oluyordu. Anlaşma, YPG'nin çekilmesinden sonra kasaba çevresinde güvenliği Türk ve Amerikan kuvvetlerinin birlikte sağlamasını öngörüyor. İki ülkenin askerleri, yaklaşık bir aydır Münbiç çevresinde koordineli ama birbirinden bağımsız devriye misyonları yürütüyor.

Münbiç Askeri Konseyi, son Kürt grupların pazar günü kasabayı terk ettiğini ve kontrolü yerel güçlere bıraktıklarını açıklamıştı. Ancak bu açıklamaya Türkiye’den yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı, “PYD/YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine” ilişkin verilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve bu sürecin hala devam ettiği belirtildi.

"Geçen hafta oradaydım ve bölgede hiçbir YPG’li görmedim”

IŞİD’le Mücadele Koalisyonu’nun eski sözcülerinden Albay Sean Ryan ise “Ben geçen hafta oradaydım ve bölgede hiçbir YPG’li görmedim” açıklamasını yaptı.

Münbiç anlaşmasının YPG’nin bütün Suriye’den değil Münbiç’ten çekilmesini öngördüğüne dikkati çeken Ryan, Münbiç’le alakalı sürecin çok iyi işlediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan dün yapılan açıklamada da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı telefon görüşmesinde Münbiç konusunda ortak bir yol haritası kullanılmasının önemini vurguladığı belirtilmişti.